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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε

 08.06.2026 - 08:49
Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε

«Με απλά μαθηματικά η Αννίτα Δημητρίου θα εκλεγόταν» δήλωσε ο Φειδίας Παναγιώτου ενώ επιβεβαιώνει επαφές με ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ.

Τη θέση ότι η Αννίτα Δημητρίου θα εκλεγόταν έτσι κι αλλιώς στην προεδρία της Βουλής εξέφρασε ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, υπερασπιζόμενος την απόφαση στήριξης της υποψηφιότητάς της.

Σε βίντεο που ανάρτησε, ανέφερε ότι το πραγματικό ζήτημα για το κόμμα του ήταν πώς θα αξιοποιούσε τον ρυθμιστικό του ρόλο στις διαβουλεύσεις. Αποκάλυψε ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφίου του ΔΗΚΟ από την Άμεση Δημοκρατία και το ΕΛΑΜ, σημειώνοντας ότι είχε σχετική διαβεβαίωση και από τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, Χρίστο Χρίστου.

Όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν επαφές τόσο με την Αννίτα Δημητρίου όσο και με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, κατά τις οποίες τέθηκαν οι πολιτικές θέσεις της Άμεσης Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι η προοπτική συνεργασίας με ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ ώθησε τελικά τον ΔΗΣΥ να αποδεχθεί τις προτάσεις του κόμματός του, γεγονός που, σε συνδυασμό με την πρωτιά του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές, οδήγησε στη στήριξη της κ. Δημητρίου.

Η φράση που προβλημάτισε

Συγκεκριμένα ο Φειδίας Παναγιώτου είπε: «Μια μέρα πριν που κατάλαβαν και ο Παπαδόπουλος δεχόταν να κάνουμε βίντεο μαζί και να κάνουμε συνεργασία για τα θέματα «έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και θα ήταν τεράστιο πλήγμα για τον ΔΗΣΥ, το πιο μεγάλο κόμμα, να μην έχει τον πρόεδρο της βουλής, δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όλα όσα ζητήσαμε, και λόγω του ότι ήταν και το πρώτο κόμμα πήγαμε μαζί του».

Το βίντεο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από συζήτηση με τους βουλευτές του κόμματος για την αποτίμηση του αποτελέσματος της εκλογής του Προέδρου της Βουλής.

Δείτε το σχετικό βίντεο

 

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