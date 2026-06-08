Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔεύτερη ανάκληση μέσα σε έναν χρόνο για μεγάλη εταιρεία αλειμμάτων – Αποσύρονται 2.675 συσκευασίες - Ποια αγορά αφορά
ΔΙΕΘΝΗ

Δεύτερη ανάκληση μέσα σε έναν χρόνο για μεγάλη εταιρεία αλειμμάτων – Αποσύρονται 2.675 συσκευασίες - Ποια αγορά αφορά

 08.06.2026 - 08:42
Δεύτερη ανάκληση μέσα σε έναν χρόνο για μεγάλη εταιρεία αλειμμάτων – Αποσύρονται 2.675 συσκευασίες - Ποια αγορά αφορά

Η παρουσία ξένων σωμάτων στα τρόφιμα αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες ανακλήσεων προϊόντων παγκοσμίως στη βιομηχανία τροφίμων. Μεταλλικά θραύσματα, κομμάτια πλαστικού, γυαλιού, καουτσούκ, ξύλου ή τμημάτων εξοπλισμού μπορούν να εισέλθουν στα προϊόντα κατά τη συγκομιδή, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη συσκευασία ή την αποθήκευση. Τα μεταλλικά ξένα σώματα συγκαταλέγονται στις σοβαρότερες φυσικές επιμολύνσεις, καθώς συνδέονται συχνά με φθορές μηχανημάτων, αστοχίες εξοπλισμού, ελλιπή συντήρηση ή βλάβες σε γραμμές παραγωγής. Για τον λόγο αυτό οι βιομηχανίες εφαρμόζουν συστήματα ανίχνευσης μετάλλων, ελέγχους με ακτίνες Χ, προγράμματα προληπτικής συντήρησης και διαδικασίες HACCP με στόχο την αποτροπή εισόδου ξένων υλικών στην αλυσίδα τροφίμων. Η κατάποση τέτοιων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στη στοματική κοιλότητα, κατάγματα δοντιών, βλάβες στον φάρυγγα και στον γαστρεντερικό σωλήνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται ιατρική παρέμβαση για την αφαίρεση του ξένου σώματος.

Εκτός από τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που εγκυμονούν τα ξένα σώματα στα τρόφιμα, τα περιστατικά φυσικής επιμόλυνσης οδηγούν συχνά και στην απόσυρση μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων από την αγορά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αμερικανικής εταιρείας Pacific Coast Fresh Co., με έδρα το Πόρτλαντ του Όρεγκον, η οποία προχώρησε πρόσφατα στην ανάκληση 2.675 συσκευασιών χούμους της σειράς King Harvest λόγω πιθανής παρουσίας θραυσμάτων αλουμινίου. Πρόκειται για τη δεύτερη ανάκληση προϊόντων της ίδιας σειράς μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, καθώς τον Φεβρουάριο του 2025 η εταιρεία είχε αποσύρει περίπου 71.0000 συσκευασίες χούμους εξαιτίας παρουσίας θραυσμάτων πλαστικού σε διάφορες ποικιλίες των προϊόντων της. Η Pacific Coast Fresh Co., ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους διανομείς νωπών τροφίμων στις βορειοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο μέρος της πρόσφατης ανάκλησης αφορά το προϊόν Jalapeno Hummus της μάρκας King Harvest. Συγκεκριμένα ανακλήθηκαν 653 συσκευασίες των 10 ουγγιών και 107 συσκευασίες των 17 ουγγιών, συνολικά 760 τεμάχια, με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 9 Μαρτίου 2026. Ανακλήθηκαν επίσης 683 συσκευασίες του προϊόντος Roasted Red Pepper Hummus, εκ των οποίων 601 συσκευασίες των 10 ουγγιών και 82 συσκευασίες των 17 ουγγιών, με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 2 Μαρτίου 2026. Στην ανάκληση περιλαμβάνονται ακόμη 348 συσκευασίες Sundried Tomato Hummus των 10 ουγγιών με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 2 Μαρτίου 2026, 326 συσκευασίες Balsamic Hummus των 10 ουγγιών με την ίδια ημερομηνία ανάλωσης, καθώς και 319 συσκευασίες Black Olive Hummus των 10 ουγγιών, επίσης με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 2 Μαρτίου 2026. Η μικρότερη σε όγκο ανάκληση αφορά το προϊόν Spinach Hummus, για το οποίο αποσύρθηκαν 239 συσκευασίες των 10 ουγγιών με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η αιτία της ανάκλησης συνδέεται με την ανίχνευση ξένου μεταλλικού υλικού στα προϊόντα. Η παρουσία θραυσμάτων αλουμινίου σε τρόφιμα μπορεί να προκύψει από φθορά ή θραύση εξοπλισμού επεξεργασίας, αποκόλληση μεταλλικών τμημάτων από μηχανές ανάμειξης και μεταφοράς πρώτων υλών, βλάβες σε συστήματα κοπής και συσκευασίας ή ανεπαρκή συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισμού. Αντίστοιχα περιστατικά μπορεί επίσης να σχετίζονται με μεταλλικά εξαρτήματα που υφίστανται καταπόνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Στη βιομηχανία τροφίμων, η πρόληψη τέτοιων επιμολύνσεων βασίζεται σε προγράμματα προληπτικής συντήρησης, τακτικούς ελέγχους φθοράς μηχανημάτων, εγκατάσταση ανιχνευτών μετάλλων και συστημάτων ακτίνων Χ στις γραμμές παραγωγής, επιθεωρήσεις κρίσιμων σημείων ελέγχου και εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας που επιτρέπουν την έγκαιρη αναγνώριση και απομάκρυνση επιμολυσμένων παρτίδων πριν αυτές φτάσουν στην αγορά. Η κατάταξη ως ανάκληση Κατηγορίας II σημαίνει ότι η χρήση ή η έκθεση στο συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει παροδικές ή ιατρικά αναστρέψιμες επιπτώσεις στην υγεία, ενώ η πιθανότητα σοβαρών συνεπειών θεωρείται περιορισμένη.


Η κατάποση μικρών μεταλλικών θραυσμάτων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στη στοματική κοιλότητα, στα δόντια, στον φάρυγγα ή στον γαστρεντερικό σωλήνα. Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του ξένου σώματος, είναι δυνατόν να εμφανιστούν πόνος κατά την κατάποση, ερεθισμός, εκδορές ή μικρές αιμορραγίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας, μπορεί να απαιτηθεί ιατρική αξιολόγηση.

Πηγή: cibum.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παγκύπριες Εξετάσεις: Πρεμιέρα σήμερα με τα Νέα Ελληνικά - Στη μάχη πάνω από 5 χιλιάδες μαθητές
VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις
«Έφυγε» νωρίς ο Παναγιώτης Δρυμιώτης: Τον πρόδωσε η καρδία του - «Μοιρασες απλόχερα ατάκες και γέλια» - Δείτε φωτογραφία
Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε ανοίγουν τα Θερινά - Όλες οι πληροφορίες
Μπαίνουν λεφτά στους λογαριασμούς χιλιάδων εργαζομένων: Δείτε πότε πληρώνονται οι απολαβές άδειας
Στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα - Καταγγελίες σε υποστατικά και μεθυσμένοι οδηγοί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έφυγε» νωρίς ο Παναγιώτης Δρυμιώτης: Τον πρόδωσε η καρδία του - «Μοιρασες απλόχερα ατάκες και γέλια» - Δείτε φωτογραφία

 08.06.2026 - 08:39
Επόμενο άρθρο

Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε

 08.06.2026 - 08:49
Η επιστροφή της Ολγκίν και το τελευταίο στοίχημα του Γκουτέρες - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Η επιστροφή της Ολγκίν και το τελευταίο στοίχημα του Γκουτέρες - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Με φόντο μια νέα προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας στο Κυπριακό, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο για έναν νέο κύκλο επαφών,που πολλοί στη Λευκωσία θεωρούν καθοριστικό για τα επόμενα βήματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η επιστροφή της Ολγκίν και το τελευταίο στοίχημα του Γκουτέρες - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Η επιστροφή της Ολγκίν και το τελευταίο στοίχημα του Γκουτέρες - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

  •  08.06.2026 - 06:25
Live: Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους από την Τεχεράνη

Live: Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους από την Τεχεράνη

  •  08.06.2026 - 06:18
Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε

Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε

  •  08.06.2026 - 08:49
Παγκύπριες Εξετάσεις: Πρεμιέρα σήμερα με τα Νέα Ελληνικά - Στη μάχη πάνω από 5 χιλιάδες μαθητές

Παγκύπριες Εξετάσεις: Πρεμιέρα σήμερα με τα Νέα Ελληνικά - Στη μάχη πάνω από 5 χιλιάδες μαθητές

  •  08.06.2026 - 06:49
Τροχαίο τα ξημερώματα: Ημιφορτηγό συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

Τροχαίο τα ξημερώματα: Ημιφορτηγό συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

  •  08.06.2026 - 07:10
«Φωνάζουν» οι γονείς στην Πάφο: «Στοιβάζουν» παιδιά σε ακατάλληλες τάξεις και σκηνές ενόψει των θερινών νηπιαγωγείων

«Φωνάζουν» οι γονείς στην Πάφο: «Στοιβάζουν» παιδιά σε ακατάλληλες τάξεις και σκηνές ενόψει των θερινών νηπιαγωγείων

  •  08.06.2026 - 08:46
VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

  •  08.06.2026 - 08:24
Μπαίνουν λεφτά στους λογαριασμούς χιλιάδων εργαζομένων: Δείτε πότε πληρώνονται οι απολαβές άδειας

Μπαίνουν λεφτά στους λογαριασμούς χιλιάδων εργαζομένων: Δείτε πότε πληρώνονται οι απολαβές άδειας

  •  08.06.2026 - 06:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα