Δεύτερη ανάκληση μέσα σε έναν χρόνο για μεγάλη εταιρεία αλειμμάτων – Αποσύρονται 2.675 συσκευασίες - Ποια αγορά αφορά

Εκτός από τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που εγκυμονούν τα ξένα σώματα στα τρόφιμα, τα περιστατικά φυσικής επιμόλυνσης οδηγούν συχνά και στην απόσυρση μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων από την αγορά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αμερικανικής εταιρείας Pacific Coast Fresh Co., με έδρα το Πόρτλαντ του Όρεγκον, η οποία προχώρησε πρόσφατα στην ανάκληση 2.675 συσκευασιών χούμους της σειράς King Harvest λόγω πιθανής παρουσίας θραυσμάτων αλουμινίου. Πρόκειται για τη δεύτερη ανάκληση προϊόντων της ίδιας σειράς μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, καθώς τον Φεβρουάριο του 2025 η εταιρεία είχε αποσύρει περίπου 71.0000 συσκευασίες χούμους εξαιτίας παρουσίας θραυσμάτων πλαστικού σε διάφορες ποικιλίες των προϊόντων της. Η Pacific Coast Fresh Co., ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους διανομείς νωπών τροφίμων στις βορειοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο μέρος της πρόσφατης ανάκλησης αφορά το προϊόν Jalapeno Hummus της μάρκας King Harvest. Συγκεκριμένα ανακλήθηκαν 653 συσκευασίες των 10 ουγγιών και 107 συσκευασίες των 17 ουγγιών, συνολικά 760 τεμάχια, με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 9 Μαρτίου 2026. Ανακλήθηκαν επίσης 683 συσκευασίες του προϊόντος Roasted Red Pepper Hummus, εκ των οποίων 601 συσκευασίες των 10 ουγγιών και 82 συσκευασίες των 17 ουγγιών, με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 2 Μαρτίου 2026. Στην ανάκληση περιλαμβάνονται ακόμη 348 συσκευασίες Sundried Tomato Hummus των 10 ουγγιών με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 2 Μαρτίου 2026, 326 συσκευασίες Balsamic Hummus των 10 ουγγιών με την ίδια ημερομηνία ανάλωσης, καθώς και 319 συσκευασίες Black Olive Hummus των 10 ουγγιών, επίσης με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 2 Μαρτίου 2026. Η μικρότερη σε όγκο ανάκληση αφορά το προϊόν Spinach Hummus, για το οποίο αποσύρθηκαν 239 συσκευασίες των 10 ουγγιών με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η αιτία της ανάκλησης συνδέεται με την ανίχνευση ξένου μεταλλικού υλικού στα προϊόντα. Η παρουσία θραυσμάτων αλουμινίου σε τρόφιμα μπορεί να προκύψει από φθορά ή θραύση εξοπλισμού επεξεργασίας, αποκόλληση μεταλλικών τμημάτων από μηχανές ανάμειξης και μεταφοράς πρώτων υλών, βλάβες σε συστήματα κοπής και συσκευασίας ή ανεπαρκή συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισμού. Αντίστοιχα περιστατικά μπορεί επίσης να σχετίζονται με μεταλλικά εξαρτήματα που υφίστανται καταπόνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Στη βιομηχανία τροφίμων, η πρόληψη τέτοιων επιμολύνσεων βασίζεται σε προγράμματα προληπτικής συντήρησης, τακτικούς ελέγχους φθοράς μηχανημάτων, εγκατάσταση ανιχνευτών μετάλλων και συστημάτων ακτίνων Χ στις γραμμές παραγωγής, επιθεωρήσεις κρίσιμων σημείων ελέγχου και εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας που επιτρέπουν την έγκαιρη αναγνώριση και απομάκρυνση επιμολυσμένων παρτίδων πριν αυτές φτάσουν στην αγορά. Η κατάταξη ως ανάκληση Κατηγορίας II σημαίνει ότι η χρήση ή η έκθεση στο συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει παροδικές ή ιατρικά αναστρέψιμες επιπτώσεις στην υγεία, ενώ η πιθανότητα σοβαρών συνεπειών θεωρείται περιορισμένη.



Η κατάποση μικρών μεταλλικών θραυσμάτων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στη στοματική κοιλότητα, στα δόντια, στον φάρυγγα ή στον γαστρεντερικό σωλήνα. Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του ξένου σώματος, είναι δυνατόν να εμφανιστούν πόνος κατά την κατάποση, ερεθισμός, εκδορές ή μικρές αιμορραγίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας, μπορεί να απαιτηθεί ιατρική αξιολόγηση.

Πηγή: cibum.gr