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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Φωνάζουν» οι γονείς στην Πάφο: «Στοιβάζουν» παιδιά σε ακατάλληλες τάξεις και σκηνές ενόψει των θερινών νηπιαγωγείων

 08.06.2026 - 08:46
«Φωνάζουν» οι γονείς στην Πάφο: «Στοιβάζουν» παιδιά σε ακατάλληλες τάξεις και σκηνές ενόψει των θερινών νηπιαγωγείων

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται δεκάδες οικογένειες στην Πάφο, με τους οργανωμένους γονείς να εξαπολύουν δριμύ κατηγορώ κατά του Υπουργείου Παιδείας για τις τριτοκοσμικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, συνθήκες που επικρατούν στα δημόσια θερινά νηπιαγωγεία της επαρχίας.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας τους στις 21 Ιουνίου, η κατάσταση μοιάζει με ωρολογιακή βόμβα, καθώς οι καταγγελίες για υπερπλήρεις αίθουσες, έλλειψη βασικού εξοπλισμού και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας συνθέτουν ένα άκρως ανησυχητικό σκηνικό για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

​Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι είναι η επαναλαμβανόμενη πρακτική των τελευταίων ετών, η οποία φέτος φαίνεται να παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Όπως ανέφεραν σε επιστολή που απέστειλε ομάδα οργανωμένων γονέων της Πάφου προς το Υπουργείο Παιδείας, και την οποία αποκάλυψε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, στο Πετρίδειο Νηπιαγωγείο, το οποίο έχει υποδομές για να φιλοξενήσει αυστηρά μέχρι πέντε τάξεις, αποφασίστηκε και φέτος η λειτουργία έκτης τάξης. Το πλέον εξοργιστικό είναι ότι η επιπλέον αυτή τάξη στεγάζεται πάνω στη σκηνή του σχολείου, σε έναν χώρο εντελώς ακατάλληλο, ο οποίος υπολειτουργεί χωρίς τα απαραίτητα παιχνίδια, πίνακες, γωνιές δραστηριοτήτων ή το αναγκαίο εποπτικό υλικό.

​Το ίδιο απαράλλακτο και επικίνδυνο σκηνικό μεταφέρεται φέτος και στο 13ο Νηπιαγωγείο Πάφου. Ενώ το συγκεκριμένο σχολείο διαθέτει υποδομή για μόλις τρεις τάξεις, οι αρμόδιοι αποφάσισαν τη λειτουργία έξι τάξεων, με αποτέλεσμα οι τρεις από αυτές να μεταφερθούν «άρον-άρον» στο γειτονικό δημοτικό σχολείο. Η μεταφορά αυτή έγινε χωρίς να υπάρξει η απαραίτητη διαμόρφωση και ο κατάλληλος εξοπλισμός που απαιτείται για την ευαίσθητη ηλικία των παιδιών του νηπιαγωγείου, εκθέτοντάς τα σε συνθήκες που κάθε άλλο παρά την ασφάλεια και τη σωστή εκπαίδευση εγγυώνται.

​Οι γονείς εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και αγανάκτηση, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο τα δημόσια θερινά νηπιαγωγεία να λειτουργούν κάτω από τέτοιες συνθήκες, με μοναδικό σκοπό να παρουσιάζονται επικοινωνιακά ως μια «δωρεάν» υπηρεσία προς τους πολίτες. Παράλληλα, καταγγέλλουν τον κακό σχεδιασμό του Υπουργείου, αφού η προσδοκία για λειτουργία ενός νέου θερινού νηπιαγωγείου στο κέντρο της Πάφου με σκοπό την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων μονάδων διαψεύστηκε οικτρά. Αντί αυτού, επιλέχθηκε η λειτουργία νηπιαγωγείου στην Πέγεια, το οποίο λόγω της μεγάλης απόστασης αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες των περισσότερων οικογενειών της πόλης.

​Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, οι οργανωμένοι γονείς καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να επιδείξει την απαραίτητη ευαισθησία και να παρέμβει άμεσα πριν από τις 21 Ιουνίου. Το αίτημά τους είναι σαφές και κατηγορηματικό, καθώς ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων και τη λειτουργία μιας επιπλέον μονάδας στο κέντρο της πόλης, ώστε να γίνει ορθότερη κατανομή των παιδιών και τα θερινά σχολεία να προσφέρουν την ποιότητα και την ασφάλεια που δικαιούνται οι μαθητές, χωρίς εκπτώσεις και αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και τη σωματική τους ακεραιότητα.

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