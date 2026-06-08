Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από πηγές της Αστυνομίας, παράλληλα έχει επίσης διαταχθεί εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό του σώματος για την διαρροή του περιεχομένου του μηνύματος που φέρεται να έγινε από την Αστυνομία.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι σε ό,τι αφορά την Πρόεδρο της Βουλής λαμβάνονται ενεργητικά (ορατά) και παθητικά (μη ορατά) μέτρα ασφαλείας, η ίδια είχε συνομιλία με τον Αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, και ο επικεφαλής της φρουράς της βρίσκεται σε επαφή με την Αστυνομία.

Ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης των στοιχείων της υπόθεσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ