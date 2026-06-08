Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε ότι οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, υπογραμμίζοντας πως οι έρευνες βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη τόσο σε σχέση με τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί όσο και με πληροφορίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, οι ανακριτές συνεχίζουν να αξιολογούν στοιχεία και πληροφορίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Υπόθεση «Σάντη»

Ερωτηθείς για την υπόθεση Σάντη ο κύριος Βύρωνος σημείωσε ότι έχουν δοθεί οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για διερεύνηση πιθανής διάπραξης συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων. Τόνισε ωστόσο ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη

«Όταν θα μπορούμε να πούμε περισσότερα στοιχεία, θα τα πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων καθώς προχωρούν οι εξετάσεις των αρμόδιων Αρχών.

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