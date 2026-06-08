Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

 08.06.2026 - 11:36
Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των κυπριακών Αρχών γύρω από την υπόθεση τρομοκρατίας που βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τέσσερα πρόσωπα να τελούν υπό κράτηση και τους ανακριτές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε ότι οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, υπογραμμίζοντας πως οι έρευνες βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη τόσο σε σχέση με τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί όσο και με πληροφορίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σκιές τρομοκρατίας σε Κύπρο και Κρήτη - Οι κοινές διασυνδέσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Όπως ανέφερε, οι ανακριτές συνεχίζουν να αξιολογούν στοιχεία και πληροφορίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Υπόθεση «Σάντη»

Ερωτηθείς για την υπόθεση Σάντη ο κύριος Βύρωνος σημείωσε ότι έχουν δοθεί οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για διερεύνηση πιθανής διάπραξης συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων. Τόνισε ωστόσο ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη

«Όταν θα μπορούμε να πούμε περισσότερα στοιχεία, θα τα πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων καθώς προχωρούν οι εξετάσεις των αρμόδιων Αρχών.

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε δουλειά; Άνοιξε νέες θέσεις το ΤΕΠΑΚ με υψηλές κλίμακες σε Λεμεσό και Πάφο
«Ένιωσαν άσχημα»: Πήγαν από μόνοι τους στην Αστυνομία οι νεαροί που χοροπηδούσαν σε όχημα και παραδέχθηκαν όσα έκαναν
Πέθανε η Νίτσα Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
VIDEO: Εξελίξεις στην υπόθεση μαζικής δηλητηρίασης – Εντοπίστηκε και δεύτερο βακτήριο – Κλειστό το υποστατικό
Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε
VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

 08.06.2026 - 11:35
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

 08.06.2026 - 11:51
Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

  •  08.06.2026 - 11:15
Η Κυβέρνηση θα καταγγείλει τις τουρκικές παρεμβολές στα αεροσκάφη Υπουργών

Η Κυβέρνηση θα καταγγείλει τις τουρκικές παρεμβολές στα αεροσκάφη Υπουργών

  •  08.06.2026 - 11:00
Live: Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους από την Τεχεράνη

Live: Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους από την Τεχεράνη

  •  08.06.2026 - 06:18
Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

  •  08.06.2026 - 11:35
VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

  •  08.06.2026 - 11:51
Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

  •  08.06.2026 - 11:59
Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

  •  08.06.2026 - 11:36
Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

  •  08.06.2026 - 11:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα