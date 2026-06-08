VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών, που έγιναν στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης ήταν ιδιαίτερα θετικές, καθώς οι περισσότεροι χαρακτήρισαν τα θέματα ως «βατά» και διαχειρίσιμα.

«Εγώ προσωπικά το βρήκα βατό το γραπτό, δεν ήταν κάτι εξεζητημένο. Ήταν πράγματα που μάθαμε μέσα στη χρονιά», δήλωσε μαθήτρια, η οποία ανέφερε ότι επιθυμεί να ακολουθήσει σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και άλλος υποψήφιος, ο οποίος σημείωσε πως «εκείνος που διάβασε έγραψε», τονίζοντας ότι αφιέρωνε καθημερινά δύο με τρεις ώρες μελέτης. Όπως ανέφερε, ενδιαφέρεται να σπουδάσει Οικονομικά, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί και με τη μελισσοκομία.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, τα θέματα ήταν πολύ βατά», είπε τρίτος μαθητής, προσθέτοντας ότι η προετοιμασία ολόκληρης της χρονιάς συνέβαλε στην καλή του απόδοση. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει σπουδές σχετικές με τα Οικονομικά ή την πολιτική.

Την ίδια ώρα, άλλος μαθητής υπογράμμισε πως «δεν έπρεπε να υπάρχει άγχος, ήταν αρκετά βατό το γραπτό», ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους συμμαθητές του. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σκοπεύει να σπουδάσει στο εξωτερικό με στόχο να γίνει πιλότος.

Δείτε όσα ανέφεραν: