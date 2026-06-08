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ΔΙΕΘΝΗ

Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

 08.06.2026 - 11:59
Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

Ο θυμωμένος Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από μια συνέντευξη με την παρουσιάστρια της εκπομπής Meet the Press του NBC, Κρίστεν Γουέλκερ, μετά από μια ασυνήθιστη συζήτηση στην οποία ο πρόεδρος επέμεινε θυμωμένα, ότι «οι εκλογές είναι στρεβλές και εσύ είσαι στρεβλός, και το Meet the Press είναι στρεβλό… όπως και το ABC, το CBS και το CNN».

Η συνέντευξη, που μεταδόθηκε την Κυριακή (07.06.2026) στο NBC, η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν  η Κρίστεν Γουέλκερ ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ιδέα του να χρησιμοποιήσει 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων για ένα «ταμείο οπλισμού» για να αποζημιώσει ανθρώπους που πιστεύουν ότι στοχοποιήθηκαν άδικα από μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση που «οπλίζει» το δικαστικό σύστημα εναντίον τους.

«Αν ήταν στο χέρι μου, θα τους πλήρωνα τα χρήματα που τους αξίζουν», είπε ο Τραμπ. «Άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Ζωές έχουν καταστραφεί. Πολλές αυτοκτονίες, σκεφτείτε το. Άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει επειδή μια ομάδα κακοποιών τους κυνήγησε».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στο NBC λέγοντας ότι πρόκειται για ένα «μονόπλευρο, διεφθαρμένο δίκτυο» και αποφάσισε να τερματίσει τη συζήτηση, λέγοντας στη δημοσιογράφο: «Ας το σταματήσουμε εδώ γιατί έχω δει αρκετά. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσεις καλά».

Η Γουέλκερ προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη, επισημαίνοντας ότι «ταξίδεψα μέχρι το Ουισκόνσιν».

Πηγή: Newsit.gr

 

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