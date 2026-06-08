Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

Η συνέντευξη, που μεταδόθηκε την Κυριακή (07.06.2026) στο NBC, η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν η Κρίστεν Γουέλκερ ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ιδέα του να χρησιμοποιήσει 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων για ένα «ταμείο οπλισμού» για να αποζημιώσει ανθρώπους που πιστεύουν ότι στοχοποιήθηκαν άδικα από μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση που «οπλίζει» το δικαστικό σύστημα εναντίον τους.

«Αν ήταν στο χέρι μου, θα τους πλήρωνα τα χρήματα που τους αξίζουν», είπε ο Τραμπ. «Άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Ζωές έχουν καταστραφεί. Πολλές αυτοκτονίες, σκεφτείτε το. Άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει επειδή μια ομάδα κακοποιών τους κυνήγησε».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στο NBC λέγοντας ότι πρόκειται για ένα «μονόπλευρο, διεφθαρμένο δίκτυο» και αποφάσισε να τερματίσει τη συζήτηση, λέγοντας στη δημοσιογράφο: «Ας το σταματήσουμε εδώ γιατί έχω δει αρκετά. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσεις καλά».

WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged



"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."



"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

Η Γουέλκερ προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη, επισημαίνοντας ότι «ταξίδεψα μέχρι το Ουισκόνσιν».

Πηγή: Newsit.gr