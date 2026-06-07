Σκιές τρομοκρατίας σε Κύπρο και Κρήτη - Οι κοινές διασυνδέσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες σε Κύπρο και Ελλάδα φαίνεται να κινούνται πλέον σε παράλληλη τροχιά, καθώς οι Αρχές εξετάζουν κοινά πρόσωπα, επαφές και διαδρομές που ενδέχεται να συνδέουν τις δύο υποθέσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από την Ελληνική Αντιτρομοκρατική και την ΕΥΠ στην Κρήτη, καθώς φέρεται να είχε επαφές με πρόσωπα που τελούν ήδη υπό κράτηση στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κοινά στοιχεία στην έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί στο παρελθόν σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ανακριτές εξετάζουν κατά πόσο στο ίδιο περιβάλλον εκπαίδευσης είχαν βρεθεί και δύο από τους τέσσερις υπόπτους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να είχαν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Υπενθυμίζεται ότι στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο εντοπίστηκαν ποσότητες υλικών και χημικών ουσιών που διερευνάται κατά πόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών.

Παρόμοια ευρήματα φέρεται να εντοπίστηκαν και στον χώρο όπου διέμενε ο 37χρονος στην Κρήτη, με τις ελληνικές Αρχές να εξετάζουν χημικές ουσίες και εξοπλισμό που ενδεχομένως σχετίζονται με την παρασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών.

Στο μικροσκόπιο πιθανοί στόχοι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς στην Ελλάδα φέρεται να παραδέχθηκε κατά την ανάκρισή του ότι υπήρχε σχεδιασμός για ενέργεια με ισραηλινό στόχο, χωρίς ωστόσο οι Αρχές να έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις για όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι κυπριακές ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τους τέσσερις υπόπτους που τελούν υπό κράτηση. Τα τελευταία 24ωρα οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο ανανέωσε τα διατάγματα προσωποκράτησής τους, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονο προβληματισμό στις υπηρεσίες ασφαλείας των δύο χωρών, καθώς διερευνάται το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου με διασυνδέσεις πέραν των συνόρων Κύπρου και Ελλάδας.