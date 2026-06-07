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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετεκλογικές αναταράξεις σε ΕΔΕΚ και Οικολόγους: Η μία παραίτηση «κόπηκε», η άλλη ανοίγει μάχη διαδοχής

 07.06.2026 - 22:08
Μετεκλογικές αναταράξεις σε ΕΔΕΚ και Οικολόγους: Η μία παραίτηση «κόπηκε», η άλλη ανοίγει μάχη διαδοχής

Η επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών φέρνει σημαντικές πολιτικές εξελίξεις τόσο στην ΕΔΕΚ όσο και στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, με τα δύο κόμματα να προχωρούν σε αξιολόγηση του εκλογικού αποτελέσματος και να χαράσσουν την πορεία τους για τα επόμενα χρόνια.

Στην περίπτωση της ΕΔΕΚ, η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μην κάνει αποδεκτή την παραίτηση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου, ο οποίος είχε θέσει την αποχώρησή του στη διάθεση του συλλογικού οργάνου μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, το κόμμα αποφάσισε τη διεξαγωγή Τακτικού Ιδεολογικοπολιτικού και Εκλογικού Συνεδρίου εντός Νοεμβρίου, ενώ θα προηγηθεί Καταστατικό Συνέδριο. Οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα των συνεδρίων αναμένεται να καθοριστούν σε νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 28 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, διαφορετική είναι η εικόνα στο Κίνημα Οικολόγων, όπου η ηγεσία έθεσε την παραίτησή της ενώπιον της διευρυμένης Κεντρικής Επιτροπής, ανοίγοντας τον δρόμο για εκλογικό συνέδριο το ερχόμενο φθινόπωρο. Κατά τη σημερινή συνεδρία, στην οποία συμμετείχαν και οι υποψήφιοι των βουλευτικών εκλογών, αποφασίστηκε η δημιουργία επιτροπών για την καταγραφή των συμπερασμάτων της συζήτησης και την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου δράσης για την επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, εγκρίθηκε το οικονομικό πλάνο λειτουργίας του Κινήματος για τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και την απώλεια της κρατικής χορηγίας μετά τη μη διατήρηση κοινοβουλευτικής παρουσίας.

Οι αποφάσεις των δύο κομμάτων καταδεικνύουν ότι η περίοδος μετά τις βουλευτικές εκλογές συνοδεύεται από έντονες διεργασίες και αναζήτηση νέας στρατηγικής, με την ΕΔΕΚ να επιλέγει τη διατήρηση της υφιστάμενης ηγεσίας και τους Οικολόγους να οδηγούνται σε διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας μέσα στους επόμενους μήνες.

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