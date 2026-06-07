Στο επίκεντρο η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν: Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό

Ως ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης τη συνάντηση που θα έχει με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία φτάνει στην Κύπρο στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η συνάντηση αποτελεί συνέχεια των επαφών και διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, μετά και τις παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε Τουρκία και Βρυξέλλες. Όπως σημείωσε, βασικός στόχος είναι να αξιολογηθεί η πορεία των εξελίξεων και να δοθεί νέα ώθηση στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επαφές της κ. Ολγκίν, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, θα συμβάλουν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει έτοιμη και προσηλωμένη στην προσπάθεια, με την προσδοκία ότι το αυξημένο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Εθνών θα μπορέσει να μετατραπεί σε συγκεκριμένα βήματα προόδου στο Κυπριακό.