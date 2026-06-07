Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτο επίκεντρο η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν: Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο επίκεντρο η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν: Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό

 07.06.2026 - 20:46
Στο επίκεντρο η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν: Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό

Με τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στρέφονται οι προσδοκίες για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική πρόοδο και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ως ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης τη συνάντηση που θα έχει με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία φτάνει στην Κύπρο στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η συνάντηση αποτελεί συνέχεια των επαφών και διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, μετά και τις παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε Τουρκία και Βρυξέλλες. Όπως σημείωσε, βασικός στόχος είναι να αξιολογηθεί η πορεία των εξελίξεων και να δοθεί νέα ώθηση στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επαφές της κ. Ολγκίν, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, θα συμβάλουν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει έτοιμη και προσηλωμένη στην προσπάθεια, με την προσδοκία ότι το αυξημένο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Εθνών θα μπορέσει να μετατραπεί σε συγκεκριμένα βήματα προόδου στο Κυπριακό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής
Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις
Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων
Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες
Έχεις κατσαρίδες στο σπίτι; Το απλό κόλπο που μπορείς να δοκιμάσεις για να εξαφανιστούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκλονιστικό βίντεο: Αστυνομικοί σώζουν άνδρα που ετοιμαζόταν να πηδήξει από τον 6ο όροφο στον Πειραιά

 07.06.2026 - 20:22

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο επίκεντρο η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν: Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό

Στο επίκεντρο η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν: Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό

  •  07.06.2026 - 20:46
Θρίλερ στην ΕΔΕΚ: Η Κεντρική Επιτροπή μπλόκαρε την παραίτηση Αναστασίου

Θρίλερ στην ΕΔΕΚ: Η Κεντρική Επιτροπή μπλόκαρε την παραίτηση Αναστασίου

  •  07.06.2026 - 16:59
Βόμβα στους Οικολόγους: Η ηγεσία υπέβαλε παραίτηση – Πάει σε εκλογικό συνέδριο το Κίνημα

Βόμβα στους Οικολόγους: Η ηγεσία υπέβαλε παραίτηση – Πάει σε εκλογικό συνέδριο το Κίνημα

  •  07.06.2026 - 17:27
Απειλές δολοφονίας κατά της Αννίτας Δημητρίου: Τι έκανε και τι δεν έκανε η Αστυνομία

Απειλές δολοφονίας κατά της Αννίτας Δημητρίου: Τι έκανε και τι δεν έκανε η Αστυνομία

  •  07.06.2026 - 19:07
Μαζική δηλητηρίαση στη Λεμεσό: Τι εντόπισε το κρατικό χημείο στα φαγητά του γάμου - Έρχονται δικαστικά μέτρα

Μαζική δηλητηρίαση στη Λεμεσό: Τι εντόπισε το κρατικό χημείο στα φαγητά του γάμου - Έρχονται δικαστικά μέτρα

  •  07.06.2026 - 17:12
Όλοι τις φωτογραφίζουν: Πήγαν για μπάνιο και βρήκαν κάτι που δεν περίμεναν στις παραλίες του Πρωταρά - Φωτογραφία

Όλοι τις φωτογραφίζουν: Πήγαν για μπάνιο και βρήκαν κάτι που δεν περίμεναν στις παραλίες του Πρωταρά - Φωτογραφία

  •  07.06.2026 - 16:20
Στόχος Ισραηλινοί; Θρίλερ με την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Νέα τροπή με τους τέσσερις υπόπτους

Στόχος Ισραηλινοί; Θρίλερ με την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Νέα τροπή με τους τέσσερις υπόπτους

  •  07.06.2026 - 15:10
Όλα έτοιμα για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου – Πότε θα γίνει η ενθρόνιση του Γρηγορίου

Όλα έτοιμα για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου – Πότε θα γίνει η ενθρόνιση του Γρηγορίου

  •  07.06.2026 - 14:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα