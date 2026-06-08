Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΑπίστευτο κι όμως κυπριακό: Ποδηλατόδρομος μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης - Απίστευτες εικόνες
ΠΑΡΑ-THEMA

Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Ποδηλατόδρομος μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης - Απίστευτες εικόνες

 08.06.2026 - 12:41
Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Ποδηλατόδρομος μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης - Απίστευτες εικόνες

Αντιδράσεις πολιτών προκαλούν οι λεωφορειολωρίδες, οι ποδηλατόδρομοι και τα πασσαλάκια που έχουν τοποθετηθεί σε δρόμους της Λεμεσού, στο πλαίσιο έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση της κυκλοφοριακής διαχείρισης στην πόλη.

Παράλληλα με τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί, η ηθοποιός Γεωργία Κωνσταντίνου, γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «Βουράτε Γειτόνοι», προχώρησε και η ίδια σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την άποψή της για την κατάσταση.

Στην ανάρτησή της δημοσίευσε βίντεο από συγκεκριμένο δρόμο της Λεμεσού, όπου φαίνεται ότι ο ποδηλατόδρομος έχει καταληφθεί από σταθμευμένα οχήματα, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην προσβασιμότητα και εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των ποδηλατιστών.

Η ίδια σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Ποδηλατόδρομοι; Χώροι στάθμευσης! Πόσο πιο γελοία πράγματα θα ζήσουμε;».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να εκφράζουν προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης στην πόλη.

Δείτε βίντεο: 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε δουλειά; Άνοιξε νέες θέσεις το ΤΕΠΑΚ με υψηλές κλίμακες σε Λεμεσό και Πάφο
«Ένιωσαν άσχημα»: Πήγαν από μόνοι τους στην Αστυνομία οι νεαροί που χοροπηδούσαν σε όχημα και παραδέχθηκαν όσα έκαναν
Πέθανε η Νίτσα Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
VIDEO: Εξελίξεις στην υπόθεση μαζικής δηλητηρίασης – Εντοπίστηκε και δεύτερο βακτήριο – Κλειστό το υποστατικό
Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε
VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Wizz Air κηρύσσει την αρχή του τέλους για το Airplane mode - Η καινούργια υπηρεσία που θα λανσάρει

 08.06.2026 - 12:30
Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

  •  08.06.2026 - 11:15
Η Κυβέρνηση θα καταγγείλει τις τουρκικές παρεμβολές στα αεροσκάφη Υπουργών

Η Κυβέρνηση θα καταγγείλει τις τουρκικές παρεμβολές στα αεροσκάφη Υπουργών

  •  08.06.2026 - 11:00
Live: Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους από την Τεχεράνη

Live: Φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυραύλους από την Τεχεράνη

  •  08.06.2026 - 06:18
Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

  •  08.06.2026 - 11:35
VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

  •  08.06.2026 - 11:51
Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

  •  08.06.2026 - 11:59
Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

  •  08.06.2026 - 11:36
Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

  •  08.06.2026 - 11:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα