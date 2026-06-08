Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Ποδηλατόδρομος μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης - Απίστευτες εικόνες

Παράλληλα με τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί, η ηθοποιός Γεωργία Κωνσταντίνου, γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «Βουράτε Γειτόνοι», προχώρησε και η ίδια σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την άποψή της για την κατάσταση.

Στην ανάρτησή της δημοσίευσε βίντεο από συγκεκριμένο δρόμο της Λεμεσού, όπου φαίνεται ότι ο ποδηλατόδρομος έχει καταληφθεί από σταθμευμένα οχήματα, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην προσβασιμότητα και εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των ποδηλατιστών.

Η ίδια σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Ποδηλατόδρομοι; Χώροι στάθμευσης! Πόσο πιο γελοία πράγματα θα ζήσουμε;».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να εκφράζουν προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης στην πόλη.

Δείτε βίντεο: