Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Ποδηλατόδρομος μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης - Απίστευτες εικόνες

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ
Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
Παράλληλα με τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί, η ηθοποιός Γεωργία Κωνσταντίνου, γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «Βουράτε Γειτόνοι», προχώρησε και η ίδια σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την άποψή της για την κατάσταση.
Στην ανάρτησή της δημοσίευσε βίντεο από συγκεκριμένο δρόμο της Λεμεσού, όπου φαίνεται ότι ο ποδηλατόδρομος έχει καταληφθεί από σταθμευμένα οχήματα, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην προσβασιμότητα και εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των ποδηλατιστών.
Η ίδια σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Ποδηλατόδρομοι; Χώροι στάθμευσης! Πόσο πιο γελοία πράγματα θα ζήσουμε;».
Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να εκφράζουν προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης στην πόλη.
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