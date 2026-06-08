Η Wizz Air κηρύσσει την αρχή του τέλους για το Airplane mode - Η καινούργια υπηρεσία που θα λανσάρει

Τα μηνύματα έμεναν αναπάντητα

Τα email παρέμεναν στα πρόχειρα

Οι οικογένειες αποσυνδέονταν

Οι ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις χάνονταν

Η απογείωση σήμαινε προσωρινή εξαφάνιση

Η WIZZ AIR ΒΑΖΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ

Σήμερα, η Wizz Air ανακοινώνει τα σχέδιά της για την εγκατάσταση της τεχνολογίας συνδεσιμότητας Starlink στον στόλο της από το 2027, καθιστώντας την πρώτη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία υπερ-χαμηλού κόστους που θα προσφέρει την προηγμένη τεχνολογία διαδικτύου εν πτήσει της Starlink σε εκατομμύρια επιβάτες.

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για τη Wizz Air, αλλά και για την εξέλιξη των προσιτών και διαρκώς συνδεδεμένων αεροπορικών ταξιδιών.

Για χρόνια, η υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα εν πτήσει θεωρούνταν προνόμιο των ακριβότερων αεροπορικών εισιτηρίων. Η Wizz Air αλλάζει τα δεδομένα, επιλέγοντας τη Starlink για να προσφέρει μία από τις πλέον προηγμένες λύσεις συνδεσιμότητας της αεροπορίας στο κοινό των αερομεταφορών χαμηλού κόστους.

«Τα ταξίδια υπερ-χαμηλού κόστους είχαν πάντοτε ως στόχο να κάνουν περισσότερες ευκαιρίες προσβάσιμες σε περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο Ian Malin, Chief Commercial Officer της Wizz Air. «Το 2027 μεταφέρουμε αυτή τη φιλοσοφία στη διαστημική εποχή. Οι επιβάτες μας δεν θα πρέπει να επιλέγουν ανάμεσα σε προσιτούς ναύλους και αξιόπιστη συνδεσιμότητα εν πτήσει, ώστε να παραμένουν συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους, την εργασία και τις στιγμές που έχουν σημασία για εκείνους. Είμαστε υπερήφανοι που ηγούμαστε αυτής της αλλαγής, σε συνεργασία με τη Starlink, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στους επιβάτες της Wizz Air. Let’s WIZZ!»

Από το 2027 θα ξεκινήσει σταδιακά η εγκατάσταση του εξοπλισμού στα αεροσκάφη της εταιρείας, μετατρέποντας τον χρόνο της πτήσης σε χρόνο συνδεσιμότητας. Οι επιβάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν γρήγορη, αξιόπιστη και χαμηλής καθυστέρησης πρόσβαση στο διαδίκτυο σε υψόμετρο 30.000 ποδιών, ενώ όλα τα αεροσκάφη νέας γενιάς της Wizz Air αναμένεται να εξοπλιστούν με Starlink, διασφαλίζοντας μια σταθερή και ενιαία εμπειρία ανεξαρτήτως προορισμού ή δρομολογίου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το Starlink στη Wizz Air και μεταμορφώνουμε την ταξιδιωτική εμπειρία για εκατομμύρια επιβάτες της», δήλωσε ο Jason Fritch, Vice President of Starlink Enterprise Sales της SpaceX. «Η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα επιβατών και πληρωμάτων στα 30.000 πόδια είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτή η τεχνολογία. Ανυπομονούμε να προσφέρουμε αξιόπιστο internet υψηλών ταχυτήτων από την απογείωση έως την προσγείωση.»

Υπήρξε μια εποχή όπου οι επιβάτες θεωρούσαν δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια μιας πτήσης δεν θα ήταν προσβάσιμοι – ιδιαίτερα όταν ταξίδευαν με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Η Wizz Air έρχεται να καταργήσει αυτόν τον συμβιβασμό. Άλλωστε, σκοπός των ταξιδιών είναι να φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, όχι να τους αποσυνδέουν.

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