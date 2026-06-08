Στο Προεδρικό η Αννίτα Δημητρίου – Τι συζήτησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την επανεκλεγείσα Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου.

Καλωσορίζοντας την κα Δημητρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη συνεχάρη για την επανεκλογή της και εξέφρασε την ευχή, αλλά και την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει η άριστη συνεργασία της εκτελεστικής με τη νομοθετική εξουσία.

Πρόσθεσε ότι «οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι κοινά. Άρα, η συνεργασία θα συνεχιστεί πάντα προς όφελος των πολιτών».

Από την πλευρά της η κα Δημητρίου είπε ότι η συνεργασία των δύο εξουσιών ήταν όντως άψογη και επιβάλλεται αυτή να συνεχιστεί, σημειώνοντας ότι πάνω από όλα είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών και του τόπου.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις, μεταρρυθμίσεις, νομοσχέδια που εκκρεμούν διαβεβαιώνοντας πως ό,τι περνά από το χέρι της θα το πράξει και εκπροσωπώντας όλους του συναδέλφους της αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο.