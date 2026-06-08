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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Προειδοποίησα τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

 08.06.2026 - 22:08
Τραμπ: Προειδοποίησα τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε μόλις την τελευταία στιγμή για τα νυχτερινά ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού Channel 12, ο Τραμπ δήλωσε ότι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το βράδυ της Κυριακής με τον Νετανιάχου, του ζήτησε να μην απαντήσει στις βαλλιστικές πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Channel 12, η συνομιλία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει σαφές αποτέλεσμα. Ωστόσο, αρκετοί συνεργάτες του Τραμπ που συμμετείχαν στην κλήση δήλωσαν στο δίκτυο ότι αποκόμισαν την εντύπωση πως ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να κερδίσει λίγες ακόμη ημέρες χωρίς ισραηλινά αντίποινα, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας.

Ωστόσο, μετά τη χθεσινοβραδινή τηλεφωνική επικοινωνία, ο Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη με ανώτατους αξιωματούχους του τομέα ασφαλείας και στη συνέχεια ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Channel 12.

Αναφερόμενος στα αρχικά ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε στο δίκτυο ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσιγκτον πολύ αργά, όταν οι πύραυλοι βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς το Ιράν. Πρόσθεσε όμως ότι κατάφερε να περιορίσει την έκταση της επιχείρησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι πέντε περιφερειακές χώρες που συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου ώστε να σταματήσουν τα πλήγματα και να προχωρήσει μια συμφωνία.

Ακόμη, ανέφερε ότι το πρωί Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν με την Ουάσιγκτον και δήλωσαν πως δεν θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ, ζητώντας σε αντάλλαγμα να σταματήσουν και οι ισραηλινές επιθέσεις. Στη συνέχεια, ο Τραμπ επικοινώνησε εκ νέου με τον Νετανιάχου και τον έπεισε να συμφωνήσει σε παύση των περαιτέρω πληγμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στο Channel 12 ότι πιστεύει πως μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή, ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να την υπογράψει και ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν επωφελής. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στο Fox News την περασμένη εβδομάδα ότι θεωρούσε πως βρισκόταν μόλις λίγες ημέρες μακριά από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας με το Ιράν, πριν ξεσπάσουν οι νέες επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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