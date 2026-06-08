Η «σκιά» της Χαμάς πάνω από Κύπρο και Ελλάδα - Τι βρήκαν οι Αρχές

Οι έρευνες στην Ακτή του Κυβερνήτη και στη Λάρνακα οδήγησαν στον εντοπισμό υλικών που παραπέμπουν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ η αξιολόγηση των τεκμηρίων αποκάλυψε πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα εκτός Κύπρου. Η συνεργασία των κυπριακών και ελληνικών Αρχών είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος αλλά και ένας από τους βασικούς υπόπτους που συνελήφθησαν στην Κύπρο φέρονται να είχαν εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία, όπου διδάσκονταν τεχνικές κατασκευής αυτοσχέδιων εκρηκτικών με υλικά εύκολα προσβάσιμα στο εμπόριο. Οι ελληνικές δικαστικές Αρχές προχώρησαν ήδη σε σοβαρές διώξεις εναντίον του 37χρονου για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατική οργάνωση και εκπαίδευση σε τρομοκρατικές ενέργειες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπρόσθετων συνεργών ή υποστηρικτών του δικτύου.