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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ωρες αγωνίας για 14χρονο στη Λευκωσία - Μπορείς να βοηθήσεις; Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 08.06.2026 - 20:30
Ωρες αγωνίας για 14χρονο στη Λευκωσία - Μπορείς να βοηθήσεις; Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Τόμας Κάρλ, 14 ετών, από τη Σλοβακία, ο οποίος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στη Λευκωσία, από τις 08 Ιουνίου 2026.

Ο 14χρονος περιγράφεται ως ισχυρής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου, με καστανά κοντά μαλλιά και πράσινα μάτια. Κατά την αναχώρησή του φορούσε κόκκινη φανέλα, μπεζ παντελονάκι και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

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