Ωρες αγωνίας για 14χρονο στη Λευκωσία - Μπορείς να βοηθήσεις; Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Τραγωδία στη Λάρνακα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα - Οι πρώτες πληροφορίες
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Αμερικανικής Ακαδημίας στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκε νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα.
Ο 14χρονος περιγράφεται ως ισχυρής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου, με καστανά κοντά μαλλιά και πράσινα μάτια. Κατά την αναχώρησή του φορούσε κόκκινη φανέλα, μπεζ παντελονάκι και άσπρα αθλητικά παπούτσια.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.
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