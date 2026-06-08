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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Λάρνακα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα - Οι πρώτες πληροφορίες

 08.06.2026 - 20:50
Τραγωδία στη Λάρνακα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα - Οι πρώτες πληροφορίες

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Αμερικανικής Ακαδημίας στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκε νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι η ηλικιωμένη είχε αποβιώσει, ενώ οι συνθήκες θανάτου της διερευνώνται.

Συγκεκριμένα, μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό σε διαμέρισμα, το οποίο παραβιάστηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής έπειτα από αναφορές για έντονη δυσοσμία. Κατά την είσοδο στο υποστατικό εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ταυτοποίηση του νεκρού προσώπου και τη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης.

Επιπρόσθετα προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις στη σκηνή, ενώ αναμένεται η νενομισμένη νεκροτομή που θα καταδείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

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