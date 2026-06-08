Πυρκαγιά σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη Λευκωσία – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

Σε κινητοποίηση τέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η κλήση λήφθηκε στις 19:11 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν άμεσα τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Όπως ανέφερε, από την πυρκαγιά επηρεάζονται οχήματα που βρίσκονταν εντός του βαφείου, καθώς και εξοπλισμός του υποστατικού. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, πυροσβέστες εισήλθαν στο εσωτερικό του κτηρίου με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών, επιχειρώντας υπό δύσκολες συνθήκες για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Επικεφαλής της επιχείρησης βρίσκεται ο Επαρχιακός Υπεύθυνος Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τις προσπάθειες για πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναμένεται να εκδώσει νεότερη ενημέρωση μόλις η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.