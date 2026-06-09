Κύπριοι έζησαν τον τρόμο στο Τελ Αβίβ – Έτρεχαν σε καταφύγια μετά από πυραυλικές επιθέσεις - Βίντεο

Όπως περιέγραψαν, έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους για επικείμενη πυραυλική επίθεση και κατευθύνθηκαν άμεσα σε καταφύγιο, όπου παρέμειναν για περισσότερο από μία ώρα μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Η περιπέτειά τους συνεχίστηκε λίγο αργότερα, όταν καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο ήχησαν ξανά οι σειρήνες. Τα οχήματα σταμάτησαν στη μέση του δρόμου και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν κάλυψη, ενώ στον ουρανό ήταν ορατές οι αναχαιτίσεις πυραύλων. «Βλέπεις τις λάμψεις από τις αναχαιτίσεις και μετά ακούς τους κρότους», ανέφερε ο Κυριάκος, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι και με καθυστερήσεις στις πτήσεις τους.