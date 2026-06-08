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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολγκίν: «Είμαι αισιόδοξη» – Στον ορίζοντα νέα συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό

 08.06.2026 - 18:27
Ολγκίν: «Είμαι αισιόδοξη» – Στον ορίζοντα νέα συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό

Παραμένει αισιόδοξη και θετική, δήλωσε η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Ανχελα Ολγκίν, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ετοιμάζουν με τον ΓΓ των ΗΕ τη συνάντηση 5+1, που θα είναι Ιούλιο ή Αύγουστο

"Ετοιμάζουμε τη συνάντηση των πέντε συν έναν με τον Γενικό Γραμματέα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς την ημερομηνία, αλλά [θα είναι] τους επόμενους μήνες, Ιούλιο ή Αύγουστο. Είμαι λοιπόν αρκετά θετική και αισιόδοξη, οπότε συνεχίζουμε να πιέζουμε για αυτή τη συνάντηση και ελπίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα", ανέφερε συγκεκριμένα.

Η κ. Ολγκίν, η οποία προέβη σε δηλώσεις στα κατεχόμενα, μετά τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα το απόγευμα με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ παραγωγική, όπως ήταν και η συνάντηση νωρίτερα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε το πρωί ότι στη συνάντηση 5+1 αναμένεται να ανακοινωθεί η επανέναρξη των νέων διαπραγματεύσεων, η κ. Ολγκίν απάντησε: "Δεν ξέρουμε, ξέρετε, θα δούμε τι θα συμβεί σε αυτή τη συνάντηση. Και αν αυτό θα μπορούσε να γίνει [η ανακοίνωση της επανέναρξης] [θα ήταν] μια πολύ καλή είδηση, αλλά προτιμώ να περιμένω".

Ανέφερε επίσης ότι την Δευτέρα θα δει τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και μετά θα μεταβεί στην Αθήνα για να συναντήσει τον 'Ελληνα ΥΠΕΞ.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι θα δει ξανά τον Τ/κ ηγέτη μάλλον το Σάββατο.

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