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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πάμε παραλία και θέλουμε... δάνειο» – Ξεσπά Κύπριος πολίτης για τις τιμές σε κρεβατάκια και ομπρέλες

 08.06.2026 - 21:18
«Πάμε παραλία και θέλουμε... δάνειο» – Ξεσπά Κύπριος πολίτης για τις τιμές σε κρεβατάκια και ομπρέλες

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει ανάρτηση πολίτη σε δημοφιλή ομάδα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή το κόστος που καλούνται να πληρώσουν οικογένειες και λουόμενοι στις κυπριακές παραλίες κατά τη θερινή περίοδο. Ο πολίτης καταγγέλλει ότι, πέρα από τις χρεώσεις για κρεβατάκια και ομπρέλες, αρκετοί επισκέπτες επιβαρύνονται και με έξοδα στάθμευσης, κάνοντας μια απλή εξόρμηση στη θάλασσα ολοένα και πιο ακριβή.

Αντιδράσεις και προβληματισμό προκαλεί ανάρτηση πολίτη, ο οποίος αναφέρεται στο αυξανόμενο κόστος μιας ημέρας στην παραλία, ιδιαίτερα για οικογένειες με παιδιά.

Όπως σημειώνει, οι χρεώσεις για κρεβατάκια και ομπρέλες κυμαίνονται συνήθως από €2,50 έως €3,50 το τεμάχιο, με αποτέλεσμα μια τετραμελής οικογένεια να χρειάζεται περίπου €20 έως €26 μόνο για τα βασικά στην παραλία. Σε αυτά προστίθενται τα έξοδα στάθμευσης, αλλά και τα υπόλοιπα έξοδα της ημέρας, ανεβάζοντας σημαντικά το συνολικό κόστος.

Ο πολίτης υπενθυμίζει παράλληλα ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ποσοστό της παραλίας πρέπει να παραμένει ελεύθερο για το κοινό χωρίς υποχρεωτική ενοικίαση εξοπλισμού, καλώντας τους λουόμενους να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να προχωρούν σε καταγγελίες όπου θεωρούν ότι αυτά παραβιάζονται.

«Όχι μόνο πληρώνουμε για να πάμε στη θάλασσα, αλλά σε λίγο θα μας χρεώνουν και τον αέρα που αναπνέουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για το κόστος που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες για μια απλή καλοκαιρινή έξοδο.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια, με αρκετούς χρήστες να συμφωνούν ότι το κόστος στις οργανωμένες παραλίες έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, ενώ άλλοι υπενθύμισαν ότι οι λουόμενοι έχουν πάντα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό στους ελεύθερους χώρους των παραλιών.

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