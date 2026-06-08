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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δημόσια αντίδραση της Αννίτας μετά τις απειλές κατά της ζωής της

 08.06.2026 - 19:15
Η πρώτη δημόσια αντίδραση της Αννίτας μετά τις απειλές κατά της ζωής της

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τις απειλές που έγιναν γνωστές τις τελευταίες ημέρες, μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα συζητήθηκε σύντομα με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ σημείωσε ότι έχει ήδη ενημερωθεί από την Αστυνομία για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Η κ. Δημητρίου απέφυγε να επεκταθεί περαιτέρω στην ουσία της διερεύνησης, τονίζοντας πως επιθυμεί να παραμείνει ιδιαίτερα προσεκτική στις δημόσιες τοποθετήσεις της όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ερωτηθείσα αν αισθάνεται ασφαλής, απάντησε καταφατικά, υπογραμμίζοντας ότι κάθε πολιτικός πρέπει να μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς φόβο. Παράλληλα, επισήμανε ότι αναμένονται απαντήσεις μέσα από τη διαδικασία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες Αρχές.

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