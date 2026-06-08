Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤροχαίο μπλόκαρε την είσοδο της πρωτεύουσας - Βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο μπλόκαρε την είσοδο της πρωτεύουσας - Βίντεο

 08.06.2026 - 22:29
Τροχαίο μπλόκαρε την είσοδο της πρωτεύουσας - Βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8 Ιουνίου 2026) στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς τη Λευκωσία, λίγο πριν από τη γνωστή συμβολή των φώτων «Καλησπέρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που έφτασαν στο RoadReportCY, στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα, τα οποία υπέστησαν ζημιές μετά τη σύγκρουση. Τα οχήματα παρέμειναν στο οδόστρωμα, ενώ στο σημείο βρίσκονταν άτομα που εμπλέκονταν στο περιστατικό.

Η σύγκρουση επηρέασε την κυκλοφορία των οχημάτων προς την πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται επιβράδυνση της τροχαίας κίνησης στην περιοχή.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε δουλειά; Άνοιξε νέες θέσεις το ΤΕΠΑΚ με υψηλές κλίμακες σε Λεμεσό και Πάφο
«Ένιωσαν άσχημα»: Πήγαν από μόνοι τους στην Αστυνομία οι νεαροί που χοροπηδούσαν σε όχημα και παραδέχθηκαν όσα έκαναν
Πέθανε η Νίτσα Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
VIDEO: Εξελίξεις στην υπόθεση μαζικής δηλητηρίασης – Εντοπίστηκε και δεύτερο βακτήριο – Κλειστό το υποστατικό
Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε
VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η πρώτη δημόσια αντίδραση της Αννίτας μετά τις απειλές κατά της ζωής της

 08.06.2026 - 19:15
Επόμενο άρθρο

Πυρκαγιά σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη Λευκωσία – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

 08.06.2026 - 20:12
«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

Η φράση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι «θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι», μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί της Δευτέρας με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δεν αποτελεί απλώς μια αναφορά στο χρονοδιάγραμμα των επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από το Κυπριακό. Αποτυπώνει την αίσθηση ότι η διαδικασία εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, κατά την οποία θα κριθεί αν υπάρχει πραγματικά έδαφος για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων ή αν θα προστεθεί ακόμη ένας κύκλος προσδοκιών στη μακρά ιστορία των αποτυχημένων προσπαθειών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

  •  08.06.2026 - 22:24
Τραγωδία στη Λάρνακα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα - Οι πρώτες πληροφορίες

Τραγωδία στη Λάρνακα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  08.06.2026 - 20:50
Η πρώτη δημόσια αντίδραση της Αννίτας μετά τις απειλές κατά της ζωής της

Η πρώτη δημόσια αντίδραση της Αννίτας μετά τις απειλές κατά της ζωής της

  •  08.06.2026 - 19:15
Τραμπ: Προειδοποίησα τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

Τραμπ: Προειδοποίησα τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

  •  08.06.2026 - 22:08
«Μάχη» τεσσάρων στον ΔΗΣΥ για τον Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς - Αυτά είναι τα ονόματα

«Μάχη» τεσσάρων στον ΔΗΣΥ για τον Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς - Αυτά είναι τα ονόματα

  •  08.06.2026 - 17:47
Πυρκαγιά σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη Λευκωσία – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

Πυρκαγιά σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη Λευκωσία – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

  •  08.06.2026 - 20:12
Ποινικός ανακριτής για υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: «Αν είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια, ίσως να ζούσε σήμερα»

Ποινικός ανακριτής για υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: «Αν είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια, ίσως να ζούσε σήμερα»

  •  08.06.2026 - 16:57
Εντυπωσιακό μυστηριώδες φαινόμενο πάνω από τη Μύκονο – Δείτε το βίντεο

Εντυπωσιακό μυστηριώδες φαινόμενο πάνω από τη Μύκονο – Δείτε το βίντεο

  •  08.06.2026 - 19:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα