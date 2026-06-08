Τροχαίο μπλόκαρε την είσοδο της πρωτεύουσας - Βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που έφτασαν στο RoadReportCY, στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα, τα οποία υπέστησαν ζημιές μετά τη σύγκρουση. Τα οχήματα παρέμειναν στο οδόστρωμα, ενώ στο σημείο βρίσκονταν άτομα που εμπλέκονταν στο περιστατικό.

Η σύγκρουση επηρέασε την κυκλοφορία των οχημάτων προς την πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται επιβράδυνση της τροχαίας κίνησης στην περιοχή.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται σε εξέλιξη.