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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Με την υπογραφή SOFA συμβάλλουμε στον κοινό ευρωπαϊκό στόχο

 08.06.2026 - 21:45
ΠτΔ: Με την υπογραφή SOFA συμβάλλουμε στον κοινό ευρωπαϊκό στόχο

Mε την υπογραφή της συμφωνίας SOFA, Κύπρος και Γαλλία συμβάλλουμε καθοριστικά στην επίτευξη του κοινού ευρωπαϊκού μας στόχου για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Αναφέρει επίσης ότι με την υπογραφή της συμφωνίας ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατηγική σχέση και συνεργασία Κύπρου και Γαλλίας.

Ο ΠτΔ υπενθυμίζει ότι όταν ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron επισκέφθηκε την Κύπρο στις 23 Απριλίου έγινε αναφορά δημόσια στην πολυεπίπεδη στρατηγική μας συνεργασία, ειδικότερα στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας.

"Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είχα αναφέρει τότε, ότι τον προσεχή Ιούνιο θα προχωρούσαμε στην υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας για το Καθεστώς Δυνάμεων (Status of Forces Agreement – SOFA) που θα έθετε το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για τη φιλοξενία γαλλικών δυνάμεων στην Κυπριακή Δημοκρατία για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Χαίρομαι γιατί σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας Κύπρου και Γαλλίας υπέγραψαν στη Λευκωσία την εν λόγω Συμφωνία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την στρατηγική σχέση και συνεργασία Κύπρου και Γαλλίας", αναφέρει.

Την ίδια στιγμή, προσθέτει, με την υπογραφή της συμφωνίας SOFA, Κύπρος και Γαλλία συμβάλλουμε καθοριστικά στην επίτευξη του κοινού ευρωπαϊκού μας στόχου για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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