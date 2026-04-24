Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχεις ηλεκτρικό όχημα; Δεν θα μπορείς να το φορτίζεις στη Λευκωσία για μια βδομάδα - Δείτε από πότε και τον λόγο

 24.04.2026 - 17:47
Υπογράφηκε στις 23 Απριλίου 2026, η συμφωνία διαχείρισης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και της Petrolina (Holdings) Public Limited και όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, στο πλαίσιο αναβάθμισης όλα τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας από τις 27 Απριλίου μέχρι και τις 3 Μαΐου.

Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026, τα σημεία φόρτισης επαναλειτουργούν με νέο τρόπο τιμολόγησης, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους χρήστες, προστίθεται.

Εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας, τη σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος, Χαράλαμπος Προύντζος, ενώ εκ μέρους της Petrolina (Holdings) Public Limited υπέγραψε ο Πέτρος Φιάκκας, Εμπορικός Διευθυντής.

Ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι η φόρτιση γίνεται δια της εφαρμογής pcharge, ενώ ανακοίνωσε ότι προχωρεί και στην εγκατάσταση τεσσάρων νέων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω το δίκτυο και διευκολύνοντας τους πολίτες στη μετάβαση σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα