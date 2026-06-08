Α. Μιχαηλίδου: Το ΥΠΑΝ στηρίζει πρωτοβουλίες για τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, η κ. Μιχαηλίδου μιλούσε στα Δημοτικά Σχολεία Καϊμακλίου Α΄ και Β΄στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαγειρεύω και Προσφέρω» του Ιδρύματος «Σοφία για τα Παιδιά».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί απτό παράδειγμα ουσιαστικής συνέργειας ανάμεσα στην πολιτεία, την τοπική κοινωνία και των εθελοντικών δράσεων οργανισμών, είπε.

Διευκρίνισε πως το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2013 με αφορμή την οικονομική κρίση, εξυπηρετώντας τον ευγενή στόχο της παροχής ποιοτικής φοίτησης στο σχολείο, μακριά από διακρίσεις και ανισότητες, αναφέροντας ότι έκτοτε, μέσα από τις ζεστές κουζίνες των σχολείων μας, μαζί με τα θρεπτικά γεύματα, προσφέρεται σε κάθε παιδί ειλικρινής φροντίδα και ανιδιοτελής αγάπη.

Η Υπουργός Παιδείας εξήγησε ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα Δημοτικά Σχολεία Καϊμακλίου Α΄ και Β΄για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2016-2017, και πως τα σχολεία αυτά βρίσκονται ανάμεσα στα 28 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία παγκύπρια, στα οποία λειτουργεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρέχοντας καθημερινά υγιεινό μεσημεριανό γεύμα σε μαθητές και μαθήτριες των Ολοήμερων Σχολείων.

Σημείωσε επίσης ότι το πρόγραμμα απαλλάσσει ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού από επιπρόσθετα οικονομικά βάρη, καλύπτοντας τη βασική ανάγκη της διατροφής των παιδιών, ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος εργοδοτούνται άνεργες μητέρες παιδιών και άτομα της περιοχής, καθιστώντας το σχολείο αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινότητας.

Παράλληλα, συνέχισε στηρίζεται ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου, ο οποίος αναδεικνύεται μέσα από τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις ως μία κοινωνική και εκπαιδευτική αναγκαιότητα, ενώ ταυτόχρονα, το πρόγραμμα συμβάλλει στην υιοθέτηση ισορροπημένης διατροφής και επιπλέον, δημιουργεί στη σχολική μονάδα μόνιμες υποδομές, αξιοποιήσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου

Συμπλήρωσε ότι η επιτυχία του προγράμματος «Μαγειρεύω και Προσφέρω» έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι αποτελεί μία εθελοντική και ανιδιοτελή δράση, που εξυπηρετεί έναν κοινωφελή σκοπό, αποδέκτες του οποίου είναι τα ίδια τα παιδιά.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ