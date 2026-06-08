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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μην ξεγελαστείτε από τη ζέστη: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι προ των πυλών

 08.06.2026 - 16:23
Μην ξεγελαστείτε από τη ζέστη: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι προ των πυλών

Οσα περιλαμβάνει το καιρικό μενού.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά, στο εσωτερικό αλλά και στα νότια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και τοπικής ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας, είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν θαλάσσιοι και στο εσωτερικό μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά, στο εσωτερικό αλλά και στα νότια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις αλλά και τοπική ομίχλη, ενώ προοδευτικά ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καθίσταται κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας, είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι.

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