Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVIDEO - Σπάνια συνάντηση: Εθελοντές δύτες μάζευαν δίχτυα στα νερά της Μεσογείου όταν τους επισκέφθηκε μεγάλος λευκός καρχαρίας
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO - Σπάνια συνάντηση: Εθελοντές δύτες μάζευαν δίχτυα στα νερά της Μεσογείου όταν τους επισκέφθηκε μεγάλος λευκός καρχαρίας

 08.06.2026 - 16:27
VIDEO - Σπάνια συνάντηση: Εθελοντές δύτες μάζευαν δίχτυα στα νερά της Μεσογείου όταν τους επισκέφθηκε μεγάλος λευκός καρχαρίας

Εθελοντές δύτες συμμετείχαν σε επιχείρηση καθαρισμού ενός ναυαγίου στα ανοιχτά της Σικελίας όταν ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σπάνιο θέαμα. Την στιγμή που οι δύτες ανέσυραν εγκαταλελειμμένα δίχτυα από βάθος περίπου 40 μέτρων στο Στενό της Σικελίας, ένας μεγάλος σπάνιος λευκός καρχαρίας αναδύθηκε από το μπλε του βυθού και τους πλησίασε με εμφανή περιέργεια.

Ο καρχαρίας έκανε κύκλους γύρω από την ομάδα πριν χάσει το ενδιαφέρον του και απομακρυνθεί ήρεμα.

Οι δύτες κατάφεραν με «τρεμάμενα δάχτυλα» όπως είπαν χαρακτηριστικά στο euronews, να βγάλουν την κάμερα για να καταγράψουν αυτήν την σπάνια συνάντηση που είχαν.

Το συγκεκριμένο βίντεο, πιστεύεται πως είναι το πρώτο υποβρύχιο υλικό ενός ενήλικου μεγάλου λευκού καρχαρία που καταγράφηκε ποτέ στη Μεσόγειο στο φυσικό του περιβάλλον σε αντίθεση με τις επιφανειακές θεάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί ανά διαστήματα.

«Ήμασταν όλοι λίγο σοκαρισμένοι - και έκπληκτοι», λέει στο Euronews ο Derk Remmers, εθελοντής τεχνικός δύτης και επικεφαλής του γερμανικού παραρτήματος του Ghost Diving. «Τα δάχτυλά μου έτρεμαν, αυτό είναι σίγουρο - ήταν ένα μεγάλο ζώο και δεν το περιμέναμε καθόλου».

«Ήταν πραγματικά χαλαρός»

«Φαινόταν ξεκάθαρα ότι ήταν περίεργος και όχι επιθετικός. Ήταν πραγματικά χαλαρός, σαν να είχε την στάση του αφεντικού εκεί κάτω. Και όταν αρχίσαμε να απελευθερώνουμε μερικές φυσαλίδες από το στόμα μας, άρχισε να επιταχύνει λίγο και εξαφανίστηκε στο μπλε», θυμάται ο Derk.

Γιατί βρέθηκε σε εκείνο το σημείο ο λευκός καρχαρίας

«Νιώθουμε κατά κάποιο τρόπο ευλογημένοι που είχαμε αυτήν τη συνάντηση, η οποία μας έδειξε τη σημασία της δουλειάς μας», λέει ο Derk και προσθέτει: «Γιατί αν ένας θηρευτής σαν αυτόν κυνηγάει κοντά σε αυτό το ναυάγιο, σημαίνει ότι στο σημείο υπάρχει μεγάλη ποσότητα ψαριών και μεγάλη ποσότητα ζώων που θα μπορούσε να κυνηγήσει εκεί. Και αν αυτά παγιδευτούν αυτό θα ήταν μεγάλη καταστροφή».

Οι θαλάσσιοι βιολόγοι που συμβουλεύτηκαν μετά το πέρας της αποστολής τους, περιέγραψαν την συνάντηση ως εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλά και πολύτιμη για την επιστημονική κοινότητα.

«Οι περισσότερες από τις γνώσεις μας για τους λευκούς καρχαρίες στη Μεσόγειο προέρχονται από αρχεία νεκρών δειγμάτων που αλιεύονται. Καταγραφές όπως αυτή, είναι εξαιρετικά πολύτιμες για τη βελτίωση της κατανόησής των συνηθειών αλλά και την συμπεριφορά αυτού του απειλούμενου είδους» δήλωσε ο Δρ Carlo Cattano, ερευνητής στο Θαλάσσιο Κέντρο της Σικελίας του Stazione Zoologica Anton Dohrn, σε δήλωση που κυκλοφόρησε από το Healthy Seas.

Τα δίχτυα-φαντάσματα

Οι εθελοντές δύτες βρισκόντουσαν στο Στενό της Σικελίας προκειμένου να αφαιρέσουν από ένα ναυάγιο δίχτυα τα οποία είχαν μπλεχτεί εκεί.
Το Στενό της Σικελίας είναι μια από τις πιο βαριά εκμεταλλευόμενες αλιευτικές περιοχές στη Μεσόγειο και το ναυάγιο που καθάριζε η ομάδα είχε συσσωρεύσει αρκετά δίχτυα και αλιευτικά εργαλεία τα οποία ή χάθηκαν ή είχαν πεταχτεί στη θάλασσα επίτηδες ανά τα χρόνια.

Τα δίχτυα, δεν σταματούν να ψαρεύουν απλώς και μόνο επειδή κάποιος δεν τα βγάζει από το νερό. Μπλεγμένα σε υφάλους και ναυάγια, συνεχίζουν να παγιδεύουν και να σκοτώνουν τη θαλάσσια ζωή επ' αόριστον.

«Είναι φτιαγμένα για να σκοτώνουν ψάρια και εξακολουθούν να το κάνουν ακόμα και όταν δεν είναι πια προσκολλημένα σε αλιευτικό σκάφος», λέει ο Ντερκ στο Euronews Earth. «Χρόνο με το χρόνο, η ποσότητα των διχτυών που πιάνονται σε αυτό το ναυάγιο γίνεται όλο και μεγαλύτερη».

Σε προηγούμενες αποστολές που είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, οι δύτες είχαν βρει μεγάλα ψάρια και χελώνες καρέτα - καρέτα να έχουν παγιδευτεί σε εγκαταλελειμμένα εργαλεία.

Η ομάδα κατάφερε να ανακτήσει τμήματα του διχτυού σε αυτήν την αποστολή τα οποία είτε θα απορριφθούν με ασφάλεια είτε θα ανακυκλωθούν.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε δουλειά; Άνοιξε νέες θέσεις το ΤΕΠΑΚ με υψηλές κλίμακες σε Λεμεσό και Πάφο
«Ένιωσαν άσχημα»: Πήγαν από μόνοι τους στην Αστυνομία οι νεαροί που χοροπηδούσαν σε όχημα και παραδέχθηκαν όσα έκαναν
Πέθανε η Νίτσα Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
VIDEO: Εξελίξεις στην υπόθεση μαζικής δηλητηρίασης – Εντοπίστηκε και δεύτερο βακτήριο – Κλειστό το υποστατικό
Φειδίας Παναγιώτου: «Έχεσαν πάνω τους» ότι δεν θα βγάλουν Πρόεδρο της Βουλής και δέχθηκε ο ΔΗΣΥ όσα ζητήσαμε
VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μην ξεγελαστείτε από τη ζέστη: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι προ των πυλών

 08.06.2026 - 16:23
Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

Στο επίκεντρο η διευρυμένη διάσκεψη: Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν - Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ

  •  08.06.2026 - 11:15
Άγκυρα: «Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια»

Άγκυρα: «Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια»

  •  08.06.2026 - 15:26
Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Απειλές κατά Αννίτας Δημητρίου: Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από τον Αρχηγό Αστυνομίας

  •  08.06.2026 - 11:35
CNN: Γιατί οι συνομιλίες για το Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο - Οι 3 επιλογές της Ουάσινγκτον

CNN: Γιατί οι συνομιλίες για το Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο - Οι 3 επιλογές της Ουάσινγκτον

  •  08.06.2026 - 14:16
VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

VIDEO: Ήταν εύκολο ή όχι το γραπτό των Νέων Ελληνικών; Οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών και οι στόχοι τους για το μέλλον

  •  08.06.2026 - 11:51
Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να σηκωθεί και να φύγει από τη συνέντευξη

  •  08.06.2026 - 11:59
Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

Στα ίχνη τρομοκρατών οι Κυπριακές Αρχές – Εξετάζονται πληροφορίες - Τι αναφέρει η Αστυνομία για υπόθεση «Σάντη»

  •  08.06.2026 - 11:36
Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι - Ταινίες κάτω από τα αστέρια πάνω στην παραλία - Δείτε πού και πότε

  •  08.06.2026 - 11:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα