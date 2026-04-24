Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση πυροβολισμού του σκύλου «Μαΐλη», με τις Αρχές να χειρίζονται την καταγγελία ως σοβαρή ποινική υπόθεση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου, από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία με τον κηδεμόνα του ζώου και συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, ενώ ακολούθησε άμεση επαφή με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου, όπου και καταγγέλθηκε το περιστατικό.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε κατάσχεση τεσσάρων πυροβόλων όπλων από τον φερόμενο δράστη, στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς η υπόθεση λαμβάνει πλέον τη δικαστική οδό.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, με τον κηδεμόνα του σκύλου να έχει καταθέσει πλήρη κατάθεση, ενώ σημαντικές κρίνονται και οι αναμενόμενες καταθέσεις γειτόνων, που ενδέχεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο σκύλος φέρεται να διέφυγε από τον χώρο της οικίας του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν πυροβολισμοί. Οι ισχυρισμοί του φερόμενου δράστη περί επίθεσης σε κοτέτσι δεν φαίνεται να έχουν τεκμηριωθεί μέχρι στιγμής, ενώ η διερεύνηση συνεχίζεται.

Ο «Μάιλο» εξετάστηκε από κτηνίατρο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κτηνιατρική έκθεση αναμένεται να κατατεθεί ως τεκμήριο στην Αστυνομία.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να ασκεί πίεση για την πλήρη διαλεύκανσή της και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία.

Τέλος, καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα και αποφασιστικά στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε η δικαιοσύνη να αποδοθεί χωρίς εκπτώσεις, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για την ανάγκη προστασίας των ζώων και την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού και ευθύνης στην κοινωνία.