ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλάει ο καιρός: Πότε και ποιες ώρες να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 24.04.2026 - 21:06
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη μέχρι και τη Δευτέρα.

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Το απόγευμα, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Την Τρίτη, ο καιρός θα καταστεί μέχρι το μεσημέρι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστάτωση στη Λάρνακα: Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με Bentley σε κυκλικό κόμβο - Δείτε φωτογραφίες
Έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του πατέρα του ο 7χρονος Γιωργάκης
VIDEO: Χάος σε φώτα τροχαίας στη Λεμεσό - Range Rover κατέληξε πάνω σε κιγκλιδώματα
Μας άνοιξε η όρεξη! Γνωστή αλυσίδα fast food άνοιξε νέο στέκι στη Λευκωσία - Φωτογραφίες
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται
Τέλος οι δωρεάν χειραποσκευές - Μεγάλη αεροπορική εταιρεία θα τις χρεώνει πλέον

 

 

 

Μία ιστορική στιγμή για την Κύπρο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου με την Άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ένα γεμάτο διήμερο σε Αγία Νάπα και Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

  •  24.04.2026 - 17:48
«Έπεσαν» οι υπογραφές για την Κοινή Διακήρυξη για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου – Τι διασφαλίζει

«Έπεσαν» οι υπογραφές για την Κοινή Διακήρυξη για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου – Τι διασφαλίζει

  •  24.04.2026 - 17:35
Αυξάνονται οι αποζημιώσεις για αφθώδη πυρετό - Θετικό κλίμα σε σύσκεψη υπό την Υπουργό Γεωργίας

Αυξάνονται οι αποζημιώσεις για αφθώδη πυρετό - Θετικό κλίμα σε σύσκεψη υπό την Υπουργό Γεωργίας

  •  24.04.2026 - 20:16
Μητσοτάκης σε Μακρόν: «Αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος-μέλος την ώρα της απειλής»

Μητσοτάκης σε Μακρόν: «Αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος-μέλος την ώρα της απειλής»

  •  24.04.2026 - 21:15
Σκληρή επίθεση ΔΗΣΥ κατά Οδυσσέα Μιχαηλίδη: «Επέλεξε το ΑΚΕΛ - Διαβάλλει την Πρόεδρο και την ηγεσία»

Σκληρή επίθεση ΔΗΣΥ κατά Οδυσσέα Μιχαηλίδη: «Επέλεξε το ΑΚΕΛ - Διαβάλλει την Πρόεδρο και την ηγεσία»

  •  24.04.2026 - 19:27
«Όχι» Ανωτάτου σε πρώην ιερέα που καταδικάστηκε για ναρκωτικά κι έγινε δικηγόρος - Ζητούσε ακύρωση απόφασης

«Όχι» Ανωτάτου σε πρώην ιερέα που καταδικάστηκε για ναρκωτικά κι έγινε δικηγόρος - Ζητούσε ακύρωση απόφασης

  •  24.04.2026 - 16:23
VIDEO: Χάος σε φώτα τροχαίας στη Λεμεσό - Range Rover κατέληξε πάνω σε κιγκλιδώματα

VIDEO: Χάος σε φώτα τροχαίας στη Λεμεσό - Range Rover κατέληξε πάνω σε κιγκλιδώματα

  •  24.04.2026 - 19:53
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται

  •  24.04.2026 - 18:35

