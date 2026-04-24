Σκληρή επίθεση ΔΗΣΥ κατά Οδυσσέα Μιχαηλίδη: «Επέλεξε το ΑΚΕΛ - Διαβάλλει την Πρόεδρο και την ηγεσία»

Όπως αναφέρει, ο κ. Μιχαηλίδης καταφέρεται συστηματικά κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ «διαβάλλει την Πρόεδρο και την ηγεσία της Παράταξης».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Είναι πέραν από προφανές ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ.

Με κάθε ευκαιρία καταφέρεται κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι διαβάλλει συστηματικά την Πρόεδρο και την ηγεσία της Παράταξής μας.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της ηγεσίας δεν έχουν αναμειχθεί πουθενά και δεν πέρασαν ποτέ την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν θα ανεχθούμε άλλο τη λασπολογία για την εντιμότητά μας.

Αντιθέτως ο κ. Μιχαηλίδης τεκμηριώθηκε όχι από ένα αλλά και από τους 8 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις παραπληροφορούσε, έλεγε ψέματα στους πολίτες και χρησιμοποιούσε ένα ανεξάρτητο αξίωμα για να κάνει επικοινωνιακή πολιτική, υπηρετώντας προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες.

Αυτό επιβεβαίωσαν επίσης πρώην στενοί του συνεργάτες. Για χρόνια έδινε οδηγίες να σπιλώνονται δημοσιογράφοι, πολιτικά πρόσωπα και θεσμοί.

Παραδέχτηκε μάλιστα πρόσφατα ότι είχε υπόγειες σχέσεις και πληροφόρηση από ύποπτους πληροφοριοδότητες και μάρτυρες σε υποθέσεις, κάτι που ζητούμε να διερευνηθεί διεξοδικά.

Δεν θα ακολουθήσουμε τον κ. Μιχαηλίδη και το ΑΚΕΛ στον λαϊκισμό, την τοξικότητα και την εντυπωσιοθηρία.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παραγωγή πολιτικών προτάσεων και στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος μας.