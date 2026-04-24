Σκληρή επίθεση ΔΗΣΥ κατά Οδυσσέα Μιχαηλίδη: «Επέλεξε το ΑΚΕΛ - Διαβάλλει την Πρόεδρο και την ηγεσία»

 24.04.2026 - 19:27
Σκληρή κριτική κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ασκεί ο Εκπρόσωπος Τύπου και βουλευτής του Δημοκρατικός Συναγερμός, Ονούφριος Κουλλάς, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Ελεγκτής «έχει επιλέξει ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ».

Όπως αναφέρει, ο κ. Μιχαηλίδης καταφέρεται συστηματικά κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ «διαβάλλει την Πρόεδρο και την ηγεσία της Παράταξης».

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

· Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ

· Διαβάλλει συστηματικά την Πρόεδρο και την ηγεσία του ΔΗΣΥ

· Δεν θα ακολουθήσουμε τον κ. Μιχαηλίδη και το ΑΚΕΛ στον λαϊκισμό, την τοξικότητα και την εντυπωσιοθηρία.

Είναι πέραν από προφανές ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ.

Με κάθε ευκαιρία καταφέρεται κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι διαβάλλει συστηματικά την Πρόεδρο και την ηγεσία της Παράταξής μας.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της ηγεσίας δεν έχουν αναμειχθεί πουθενά και δεν πέρασαν ποτέ την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν θα ανεχθούμε άλλο τη λασπολογία για την εντιμότητά μας.

Αντιθέτως ο κ. Μιχαηλίδης τεκμηριώθηκε όχι από ένα αλλά και από τους 8 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις παραπληροφορούσε, έλεγε ψέματα στους πολίτες και χρησιμοποιούσε ένα ανεξάρτητο αξίωμα για να κάνει επικοινωνιακή πολιτική, υπηρετώντας προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες.

Αυτό επιβεβαίωσαν επίσης πρώην στενοί του συνεργάτες. Για χρόνια έδινε οδηγίες να σπιλώνονται δημοσιογράφοι, πολιτικά πρόσωπα και θεσμοί.

Παραδέχτηκε μάλιστα πρόσφατα ότι είχε υπόγειες σχέσεις και πληροφόρηση από ύποπτους πληροφοριοδότητες και μάρτυρες σε υποθέσεις, κάτι που ζητούμε να διερευνηθεί διεξοδικά.

Δεν θα ακολουθήσουμε τον κ. Μιχαηλίδη και το ΑΚΕΛ στον λαϊκισμό, την τοξικότητα και την εντυπωσιοθηρία.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παραγωγή πολιτικών προτάσεων και στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστάτωση στη Λάρνακα: Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με Bentley σε κυκλικό κόμβο - Δείτε φωτογραφίες
Έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του πατέρα του ο 7χρονος Γιωργάκης
VIDEO: Χάος σε φώτα τροχαίας στη Λεμεσό - Range Rover κατέληξε πάνω σε κιγκλιδώματα
Μας άνοιξε η όρεξη! Γνωστή αλυσίδα fast food άνοιξε νέο στέκι στη Λευκωσία - Φωτογραφίες
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται
Τέλος οι δωρεάν χειραποσκευές - Μεγάλη αεροπορική εταιρεία θα τις χρεώνει πλέον

 

 

 

Ε. Δίπλαρος: «Η Κύπρος δεν είναι σάπια, υπάρχουν σάπια μήλα που πρέπει να τιμωρηθούν»

 24.04.2026 - 19:17
VIDEO: Χάος σε φώτα τροχαίας στη Λεμεσό - Range Rover κατέληξε πάνω σε κιγκλιδώματα

 24.04.2026 - 19:53
Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Μία ιστορική στιγμή για την Κύπρο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου με την Άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ένα γεμάτο διήμερο σε Αγία Νάπα και Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

  •  24.04.2026 - 17:48
«Έπεσαν» οι υπογραφές για την Κοινή Διακήρυξη για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου – Τι διασφαλίζει

«Έπεσαν» οι υπογραφές για την Κοινή Διακήρυξη για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου – Τι διασφαλίζει

  •  24.04.2026 - 17:35
Αυξάνονται οι αποζημιώσεις για αφθώδη πυρετό - Θετικό κλίμα σε σύσκεψη υπό την Υπουργό Γεωργίας

Αυξάνονται οι αποζημιώσεις για αφθώδη πυρετό - Θετικό κλίμα σε σύσκεψη υπό την Υπουργό Γεωργίας

  •  24.04.2026 - 20:16
Μητσοτάκης σε Μακρόν: «Αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος-μέλος την ώρα της απειλής»

Μητσοτάκης σε Μακρόν: «Αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος-μέλος την ώρα της απειλής»

  •  24.04.2026 - 21:15
Σκληρή επίθεση ΔΗΣΥ κατά Οδυσσέα Μιχαηλίδη: «Επέλεξε το ΑΚΕΛ - Διαβάλλει την Πρόεδρο και την ηγεσία»

Σκληρή επίθεση ΔΗΣΥ κατά Οδυσσέα Μιχαηλίδη: «Επέλεξε το ΑΚΕΛ - Διαβάλλει την Πρόεδρο και την ηγεσία»

  •  24.04.2026 - 19:27
«Όχι» Ανωτάτου σε πρώην ιερέα που καταδικάστηκε για ναρκωτικά κι έγινε δικηγόρος - Ζητούσε ακύρωση απόφασης

«Όχι» Ανωτάτου σε πρώην ιερέα που καταδικάστηκε για ναρκωτικά κι έγινε δικηγόρος - Ζητούσε ακύρωση απόφασης

  •  24.04.2026 - 16:23
VIDEO: Χάος σε φώτα τροχαίας στη Λεμεσό - Range Rover κατέληξε πάνω σε κιγκλιδώματα

VIDEO: Χάος σε φώτα τροχαίας στη Λεμεσό - Range Rover κατέληξε πάνω σε κιγκλιδώματα

  •  24.04.2026 - 19:53
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση πυροβολισμού της Μαΐλη: Εντόπισαν τον δράστη - «Οπλοστάσιο» το σπίτι του, τι ισχυρίζεται

  •  24.04.2026 - 18:35

