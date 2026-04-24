VIDEO: Χάος σε φώτα τροχαίας στη Λεμεσό - Range Rover κατέληξε πάνω σε κιγκλιδώματα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του SUV την ώρα που προσέγγιζε φώτα τροχαίας σε σηματοδοτημένη διασταύρωση. Το όχημα παρεξέκλινε της πορείας του και ανέβηκε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα που διαχωρίζουν τη διάβαση πεζών από τον δρόμο, όπου και ακινητοποιήθηκε σε υπερυψωμένη θέση.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος, ένδειξη της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου πάνω στα κιγκλιδώματα προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση και δυσχέρεια τόσο στην οδική όσο και στην πεζή κυκλοφορία στην περιοχή.