Ε. Δίπλαρος: «Η Κύπρος δεν είναι σάπια, υπάρχουν σάπια μήλα που πρέπει να τιμωρηθούν»

Ο κ. Δίπλαρος ξεκαθαρίζει πως, παρά την ύπαρξη «σάπιων μήλων», η εικόνα μιας «σάπιας πατρίδας» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν», σημειώνει, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτά οφείλουν να εντοπίζονται και να τιμωρούνται μέσα από θεσμικές διαδικασίες και με παραδειγματικό τρόπο.

Αυτούσια η δήλωση του:

· Υπάρχουν σάπια μήλα αλλά η πατρίδα μας δεν είναι σάπια

· Κάτι τέτοιο προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν με ευσυνειδησία και εντιμότητα

Ας δούμε δύο δεδομένα. Το πρώτο: η πατρίδα μας, η Κύπρος μας, δεν είναι σάπια. Το δεύτερο: ναι, υπάρχουν σάπια μήλα. Και ξεκινώ από αυτό. Το λέμε ευθαρσώς. Θα πρέπει να εντοπιστούν, να απομονωθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Μέσα από τις ορθές και θεσμικές διαδικασίες. Αυτή είναι η πάγια πολιτική μας.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο τόπος μας είναι σάπιος. Από όσους υπηρετείται το πολιτικό τους αφήγημα από τέτοιες αβάσιμες υπόνοιες και την πρόκληση εικόνας χάους.

Κάτι τέτοιο προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν με ευσυνειδησία και εντιμότητα. Στη Δημόσια Υπηρεσία, στην εκπαίδευση, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στον Στρατό, στους ημικρατικούς Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Απέναντι στο κλίμα ισοπέδωσης και τον τοξικό καταγγελτικό λόγο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα υπερασπιστεί το κράτος μας, καθώς και την εντιμότητα της μεγάλης πλειοψηφία των δημοσίων λειτουργών.