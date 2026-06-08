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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μάχη» τεσσάρων στον ΔΗΣΥ για τον Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς - Αυτά είναι τα ονόματα

 08.06.2026 - 17:47
«Μάχη» τεσσάρων στον ΔΗΣΥ για τον Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς - Αυτά είναι τα ονόματα

Σε εσωκομματική εκλογική διαδικασία οδηγείται ο Δημοκρατικός Συναγερμός για την επιλογή υποψηφίου στη θέση του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, καθώς τέσσερα στελέχη υπέβαλαν επίσημα την υποψηφιότητά τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εσωκομματική αναμέτρηση που θα αναδείξει τον εκλεκτό του κόμματος για τη διεκδίκηση της θέσης.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Σε σχέση με την αναπληρωματική εκλογική διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, κατατέθηκαν σήμερα υποψηφιότητες στα επαρχιακά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας είχαν όλα τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που είναι εγγεγραμμένοι εκλογείς στον Δήμο Αγλαντζιάς και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι εξής υποψηφιότητες:

Γεωργίου Αβραάμ

Λιβέρδος Χρίστος

Προκοπίου Προκόπης

Τζιρκαλλή Πέτρου Βαρβάρα (Βέρα)

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν είναι πέραν της μίας, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού

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