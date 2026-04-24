Έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του πατέρα του ο 7χρονος Γιωργάκης

Ο 7χρονος Γιώργος, από τον Εξαπλάτανο Αριδαίας, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Σε συνέντευξή του πέρυσι στον Κοσμά Μαρινάκη και τη σελίδα Greekonomics, στο πλαίσιο παρουσίασης του έργου του συλλόγου «Φλόγα», ο μικρός Γιωργάκης είχε δηλώσει πως όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει «κλέφτης διαμαντιών», ενώ είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβαινε να πάει σχολείο.

«Έγινε τελικά η μ@%@κία, όπως το είχε πει αυτός ο μικρός – και δεν πρόλαβε να πάει σχολείο. Κατάφερε όμως να κλέψει το διαμάντι που ονειρευόταν» γράφει ο Κοσμάς Μαρινάκης στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του στο Facebook, λέγοντας πως ο 7χρονος έφυγε στην αγκαλιά του μπαμπά του, με την φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού.





Στο πλευρό του είχαν σταθεί από την πρώτη στιγμή όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στην περιοχή, συγκεντρώνοντας χρήματα και πραγματοποιώντας δράσεις για τη στήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.





