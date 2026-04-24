Έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του πατέρα του ο 7χρονος Γιωργάκης

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

 24.04.2026 - 12:20
Έφυγε από τη ζωή, χθες, Πέμπτη 23 Απριλίου, ανήμερα της εορτής του, ο μικρός Γιωργάκης από την Πέλλα που έδινε τιτάνια μάχη με τον καρκίνο.

Ο 7χρονος Γιώργος, από τον Εξαπλάτανο Αριδαίας, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Σε συνέντευξή του πέρυσι στον Κοσμά Μαρινάκη και τη σελίδα Greekonomics, στο πλαίσιο παρουσίασης του έργου του συλλόγου «Φλόγα», ο μικρός Γιωργάκης είχε δηλώσει πως όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει «κλέφτης διαμαντιών», ενώ είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβαινε να πάει σχολείο.

«Έγινε τελικά η μ@%@κία, όπως το είχε πει αυτός ο μικρός – και δεν πρόλαβε να πάει σχολείο. Κατάφερε όμως να κλέψει το διαμάντι που ονειρευόταν» γράφει ο Κοσμάς Μαρινάκης στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του στο Facebook, λέγοντας πως ο 7χρονος έφυγε στην αγκαλιά του μπαμπά του, με την φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού.

Στο πλευρό του είχαν σταθεί από την πρώτη στιγμή όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στην περιοχή, συγκεντρώνοντας χρήματα και πραγματοποιώντας δράσεις για τη στήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σεισμός 5,7 Ρίχτερ βορειοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου – Είχε διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός

 24.04.2026 - 12:07
Επόμενο άρθρο

Ε. Δίπλαρος: «Ζούμε σε μια εποχή τοξικότητας, τα fake news επικρατούν» - Ζητήθηκε από την Αστυνομία διερεύνηση για τις πινακίδες

 24.04.2026 - 12:33
Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα