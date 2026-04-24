Ε. Δίπλαρος: «Ζούμε σε μια εποχή τοξικότητας, τα fake news επικρατούν» - Ζητήθηκε από την Αστυνομία διερεύνηση για τις πινακίδες

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι δεν επρόκειτο μόνο για ένα κατασκευασμένο σύνθημα, αλλά για μια οργανωμένη προσπάθεια παραπλάνησης, καθώς, όπως είπε, κυκλοφόρησαν ακόμη και φωτογραφίες που έδιναν την εντύπωση πως το επίμαχο πανό αναρτήθηκε εκείνη τη στιγμή. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό fake news, το οποίο το κόμμα έχει ήδη καταγγείλει με σαφήνεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις τελευταίες ώρες διακινούνται ψευδείς και παραποιημένες εικόνες με στόχο να πληγεί πολιτικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Υποστήριξε ότι πρόκειται για συνειδητή παραπληροφόρηση και κατασκευή εντυπώσεων από πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι –όπως είπε– επιλέγουν τον δρόμο της τοξικότητας αντί του ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ουδέποτε αποτέλεσε υλικό καμπάνιας του κόμματος. Πρόσθεσε πως, αν και υπό άλλες συνθήκες το περιστατικό θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη και αστείο, στη σημερινή εποχή της τοξικότητας και της εξάπλωσης ψευδών ειδήσεων προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση της υπόθεσης με σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτη η εργαλειοποίηση θεμάτων όπως η βία κατά των γυναικών μέσω ψευδών μηνυμάτων. Όπως τόνισε, μια τέτοια πρακτική δεν είναι μόνο ανεύθυνη αλλά και επικίνδυνη, καθώς υπονομεύει την αξιοπιστία του δημόσιου λόγου και πλήττει την ευρύτερη προσπάθεια της κοινωνίας να αντιμετωπίσει ένα βαθιά ανησυχητικό φαινόμενο.

Ο κ. Δίπλαρος γνωστοποίησε επίσης ότι το κόμμα έχει ήδη ζητήσει από την Αστυνομία τη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, υπενθύμισε πως και στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη διασπορά fake news μέσω διαδικτύου, χωρίς όμως να υπάρξει κατάληξη.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν κριτική σκέψη και να διασταυρώνουν κάθε πληροφορία πριν την αναπαράγουν. Την ίδια ώρα, κάλεσε τα μέλη και τους φίλους της παράταξης να παραμείνουν συσπειρωμένοι, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση σε όσους επιχειρούν να πλήξουν τον Δημοκρατικός Συναγερμός θα δοθεί πολιτικά στις κάλπες της 24ης Μαΐου.