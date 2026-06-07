Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΖημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία και κατολισθήσεις στην Εύβοια μετά τους ισχυρούς σεισμούς, οι πρώτες εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία και κατολισθήσεις στην Εύβοια μετά τους ισχυρούς σεισμούς, οι πρώτες εικόνες

 07.06.2026 - 14:23
Ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία και κατολισθήσεις στην Εύβοια μετά τους ισχυρούς σεισμούς, οι πρώτες εικόνες

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια, με τις Αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, καθώς και κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους στις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Γιάννης Τσαπουρνιώτης.

Ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία και κατολισθήσεις στην Εύβοια μετά τους ισχυρούς σεισμούς, οι πρώτες εικόνες
Ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία και κατολισθήσεις στην Εύβοια μετά τους ισχυρούς σεισμούς, οι πρώτες εικόνες
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, Αργύρη Λιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, με μεγάλες ρωγμές να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως από τα κτίρια, χωρίς να κινδυνεύσουν.
Ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία και κατολισθήσεις στην Εύβοια μετά τους ισχυρούς σεισμούς, οι πρώτες εικόνες



Την έκταση των ζημιών επιβεβαίωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, ο οποίος δήλωσε στο evima.gr ότι έχουν καταγραφεί φθορές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα της περιοχής.

«Αυτή την ώρα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι, όπου εκείνη την ώρα τελούνταν βάφτιση και ο ιερέας βγήκε αμέσως έξω από τον ναό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πήγες, μέχρι στιγμής, τα κλιμάκια που επιχειρούν στην περιοχή αναφέρουν κυρίως μικρές ρωγμές σε κατοικίες και περιορισμένες κατολισθήσεις σε οδικά σημεία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχής επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής
Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις
Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων
Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες
Έχεις κατσαρίδες στο σπίτι; Το απλό κόλπο που μπορείς να δοκιμάσεις για να εξαφανιστούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η αμήχανη συνάντηση της Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύντροφό της στην αποφοίτηση της κόρης τους

 07.06.2026 - 13:52
Επόμενο άρθρο

Έγινε μανούλα για πρώτη φορά γνωστή Κύπρια παρουσιάστρια

 07.06.2026 - 14:26
Με μία φράση απάντησε ο ΠτΔ για τον ανασχηματισμό - Τι είπε για τα σενάρια που ακούγονται

Με μία φράση απάντησε ο ΠτΔ για τον ανασχηματισμό - Τι είπε για τα σενάρια που ακούγονται

Στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού της Κυβέρνησης κλήθηκε να απαντήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά το πέρας του μνημοσύνου των 11 πεσόντων Ηρώων και Αγνοουμένων της Κοινότητας Έμπας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Με μία φράση απάντησε ο ΠτΔ για τον ανασχηματισμό - Τι είπε για τα σενάρια που ακούγονται

Με μία φράση απάντησε ο ΠτΔ για τον ανασχηματισμό - Τι είπε για τα σενάρια που ακούγονται

  •  07.06.2026 - 12:27
ΕΔΕΚ: Πληροφορίες για παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία

ΕΔΕΚ: Πληροφορίες για παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία

  •  07.06.2026 - 13:01
Στόχος Ισραηλινοί; Θρίλερ με την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Νέα τροπή με τους τέσσερις υπόπτους

Στόχος Ισραηλινοί; Θρίλερ με την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα – Νέα τροπή με τους τέσσερις υπόπτους

  •  07.06.2026 - 15:10
Στραμμένα στην συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν τα βλέμματα: Τι προσδοκά ο ΠτΔ

Στραμμένα στην συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν τα βλέμματα: Τι προσδοκά ο ΠτΔ

  •  07.06.2026 - 12:00
Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

  •  07.06.2026 - 08:28
Αγία Νάπα: Πήγαν στη βάπτιση, γύρισαν και ήταν τα χρήματα τους άφαντα - Άνοιξαν κλειδωμένα αυτοκίνητα έξω από εκκλησία

Αγία Νάπα: Πήγαν στη βάπτιση, γύρισαν και ήταν τα χρήματα τους άφαντα - Άνοιξαν κλειδωμένα αυτοκίνητα έξω από εκκλησία

  •  07.06.2026 - 10:33
Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

  •  07.06.2026 - 08:01
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

  •  07.06.2026 - 07:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα