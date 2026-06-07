Ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία και κατολισθήσεις στην Εύβοια μετά τους ισχυρούς σεισμούς, οι πρώτες εικόνες

«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους στις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Γιάννης Τσαπουρνιώτης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, Αργύρη Λιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, με μεγάλες ρωγμές να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως από τα κτίρια, χωρίς να κινδυνεύσουν.





Την έκταση των ζημιών επιβεβαίωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, ο οποίος δήλωσε στο evima.gr ότι έχουν καταγραφεί φθορές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα της περιοχής.



«Αυτή την ώρα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι, όπου εκείνη την ώρα τελούνταν βάφτιση και ο ιερέας βγήκε αμέσως έξω από τον ναό», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πήγες, μέχρι στιγμής, τα κλιμάκια που επιχειρούν στην περιοχή αναφέρουν κυρίως μικρές ρωγμές σε κατοικίες και περιορισμένες κατολισθήσεις σε οδικά σημεία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχής επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα