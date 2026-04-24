Είναι ένας 70χρονος πολύ μεγάλος για μεταμόσχευση πνεύμονα; Το δύσκολο δίλημμα των γιατρών

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυξανόμενης ανάγκης και περιορισμένης διαθεσιμότητας μοσχευμάτων, οι ειδικοί θέτουν ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα της σύγχρονης ιατρικής: υπάρχει ηλικιακό όριο για το ποιος πρέπει να υποβάλλεται σε μεταμόσχευση πνεύμονα;

Το ζήτημα συζητήθηκε εκτενώς στην 46η ετήσια συνάντηση της International Society for Heart and Lung Transplantation, όπου οι ειδικοί Brian Keller και Thomas Egan παρουσίασαν διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ο Brian Keller, επίκουρος καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Harvard και ιατρικός διευθυντής μεταμόσχευσης πνεύμονα στο Massachusetts General Hospital, υποστήριξε ότι το ανώτατο όριο ηλικίας, σήμερα στα 70 έτη, θα πρέπει να διατηρηθεί, παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι ασθενείς άνω των 70 υποβάλλονται σε μεταμόσχευση.

«Έχουμε περισσότερους ηλικιωμένους υποψηφίους ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού και των εξελίξεων στη θεραπεία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι μεγαλύτεροι ασθενείς συχνά έχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, όπως καρκίνο και καρδιαγγειακές νόσους.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο ιατρικό, αλλά και βαθιά ηθικό. Όπως τόνισε, τίθεται το ερώτημα αν τα διαθέσιμα μοσχεύματα θα πρέπει να κατευθύνονται προς νεότερους ασθενείς με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής ή προς ηλικιωμένους που έχουν ήδη συμβάλει στην κοινωνία, αγγίζοντας τις αρχές της χρησιμότητας και της δικαιοσύνης.

Από την άλλη πλευρά, ο Thomas Egan, καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και πρωτοπόρος στις μεταμοσχεύσεις πνεύμονα, υποστήριξε ότι τα αυστηρά ηλικιακά όρια δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς.

«Υπάρχουν 75χρονοι με βιολογική ηλικία 60 και 60χρονοι που μοιάζουν με 80», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η βιολογική ηλικία και οι συννοσηρότητες είναι πιο ουσιαστικοί δείκτες από το ίδιο το νούμερο της ηλικίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι, όταν οι ασθενείς επιλέγονται προσεκτικά, τα αποτελέσματα σε άτομα άνω των 70 ετών μπορεί να είναι συγκρίσιμα με εκείνα νεότερων ηλικιών, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.

Η συζήτηση επεκτείνεται και στον τρόπο αξιολόγησης της επιτυχίας μιας μεταμόσχευσης. Όπως επισήμανε ο Δρ. Keller, τα ποσοστά επιβίωσης δεν αποτυπώνουν πλήρως την αξία της θεραπείας.

«Αν κάποιος έχει τρία πραγματικά καλά χρόνια ζωής, πώς το συγκρίνεις με κάποιον που ζει περισσότερο αλλά με σοβαρές επιπλοκές;» διερωτήθηκε, θέτοντας στο επίκεντρο την ποιότητα ζωής.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Δρ. Egan τόνισε ότι «η μεταμόσχευση πνευμόνων δεν αφορά μόνο την παράταση της ζωής, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής – και αυτή η αξία δεν είναι μικρότερη για έναν 75χρονο από ό,τι για έναν 35χρονο».

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα στον αποκλεισμό ασθενών βάσει ηλικίας, αλλά στην αύξηση της διαθεσιμότητας μοσχευμάτων, μέσα από νέες τεχνολογίες και τη διεύρυνση της δεξαμενής δοτών.

