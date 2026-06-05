Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΕίστε διαρκώς κουρασμένοι; Οι 2 βιταμίνες που μάλλον σας λείπουν
ΥΓΕΙΑ

Είστε διαρκώς κουρασμένοι; Οι 2 βιταμίνες που μάλλον σας λείπουν

 05.06.2026 - 14:34
Είστε διαρκώς κουρασμένοι; Οι 2 βιταμίνες που μάλλον σας λείπουν

Οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ο περιορισμένος χρόνος ξεκούρασης και οι έντονοι ρυθμοί ζωής οδηγούν πολλούς από εμάς να αισθανόμαστε μόνιμα εξαντλημένοι. Έτσι, η χρόνια κόπωση έχει γίνει ένα από τα πιο συχνά «συμπτώματα» της σύγχρονης καθημερινότητας. Είναι, όμως, αποκλειστικά απόρροια των παραπάνω παραγόντων;

Σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nutrients, δεν είναι πάντα έτσι. Όπως διαπιστώθηκε, η κόπωση δεν σχετίζεται πάντα μόνο με την έλλειψη ύπνου ή ανάπαυσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συνδέεται και με διατροφικές ελλείψεις, όπως η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 (βρίσκεται κυρίως σε ζωικά τρόφιμα) και φυλλικού οξέος (οι φυσικές πηγές περιλαμβάνουν πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια, εσπεριδοειδή).

Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Hiroaki Kanouchi, από τη Μεταπτυχιακή Σχολή Ανθρώπινης Ζωής και Οικολογίας του Osaka Metropolitan University, εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη διατροφική κατάσταση, τις ελλείψεις υδατοδιαλυτών βιταμινών και την κόπωση.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στην ομοκυστεΐνη, έναν βιοδείκτη που αυξάνεται όταν υπάρχουν ελλείψεις σε βιταμίνη Β12 και φυλλικό οξύ. Στη μελέτη συμμετείχαν περίπου 600 υγιείς Ιάπωνες, στους οποίους μετρήθηκαν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης, φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β12 στο αίμα.

Παράλληλα, οι ερευνητές αξιολόγησαν την κόπωση και το κίνητρο των συμμετεχόντων με ειδικά ερωτηματολόγια και κλίμακες αξιολόγησης. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος, ανεξάρτητα από το φύλο.

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε ξεχωριστά τα δεδομένα για άνδρες και γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κόπωση, όπως η ηλικία, η διάρκεια του ύπνου, ο φόρτος εργασίας και οι διατροφικές συνήθειες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στους άνδρες τα υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης συσχετίστηκαν με αυξημένη σωματική κόπωση, ενώ στις γυναίκες συνδέθηκαν με μειωμένο κίνητρο.

«Αυτή η πιθανή σχέση μεταξύ της βιταμίνης Β12, του φυλλικού οξέος και της κόπωσης σε υγιή άτομα μπορεί να αποτελεί την πρώτη αναφορά του είδους της», δήλωσε ο καθηγητής Kanouchi. Όπως εξήγησε, τα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα έχουν μέχρι σήμερα συνδεθεί κυρίως με κινδύνους όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η άνοια και τα κατάγματα. Ωστόσο, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι η ομοκυστεΐνη μπορεί να έχει σημασία και για την καθημερινή αίσθηση κόπωσης και έλλειψης κινήτρου.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι στο μέλλον θα πρέπει να δοθεί προσοχή και στην κόπωση και στο κίνητρο. Για να προληφθεί η αύξηση των επιπέδων ομοκυστεΐνης, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι ελλείψεις βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος. Η διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής σε καθημερινή βάση είναι απαραίτητη», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Η διατροφή στο επίκεντρο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ισορροπημένη διατροφή παραμένει βασικός παράγοντας για τη διατήρηση της ενέργειας και της καλής λειτουργίας του οργανισμού. Τροφές όπως το κρέας, τα ψάρια, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά αποτελούν βασικές πηγές βιταμίνης Β12, ενώ το φυλλικό οξύ βρίσκεται κυρίως στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και στα όσπρια.

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι οι ελλείψεις αυτές προκαλούν άμεσα χρόνια κόπωση, αλλά αναδεικνύει μια πιθανή σύνδεση που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το boho beach bar στον Πρωταρά με τη συγκλονιστική θέα - Ζωντανή μουσική και μενού που θα σε συναρπάσει
Σοβαρή καταγγελία Φουρλά: Τη βίασαν οι Τούρκοι το 1974 και της κάνει έξωση η τράπεζα
Σοκ: Νεκρός γνωστός ηθοποιός - Τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του - Δείτε φωτογραφία
Αυτό είναι το απειλητικό email που στάλθηκε στον ΔΗΣΥ για την Αννίτα - Ο μυστήριος αποστολέας
Νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια: Ποια προϊόντα πήραν «φωτιά» τον Μάιο - Νέα προειδοποίηση από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών
Πέρασαν χειροπέδες και σε τρίτο πρόσωπο για τον εμπρησμό σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λεμεσό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Viral το κόμμα... της κατσαρίδας: Tα εκατομμύρια των ακολούθων στο Instagram και ο αρχηγός

 05.06.2026 - 14:06
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το ξεκάθαρο μήνυμα για τις υποψήφιες χώρες για την ΕΕ με αποδέκτη την Τουρκία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το ξεκάθαρο μήνυμα για τις υποψήφιες χώρες για την ΕΕ με αποδέκτη την Τουρκία

«Όταν τα υποψήφια κράτη ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ανταποκρίνεται και η ΕΕ, και αυτό ισχύει και για την Τουρκία που είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ», δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το ξεκάθαρο μήνυμα για τις υποψήφιες χώρες για την ΕΕ με αποδέκτη την Τουρκία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το ξεκάθαρο μήνυμα για τις υποψήφιες χώρες για την ΕΕ με αποδέκτη την Τουρκία

  •  05.06.2026 - 13:37
Πήρε τηλέφωνο την Αννίτα μετά την απειλή εναντίον της ο Αρναούτης - Άρχισε η διερεύνηση της υπόθεσης

Πήρε τηλέφωνο την Αννίτα μετά την απειλή εναντίον της ο Αρναούτης - Άρχισε η διερεύνηση της υπόθεσης

  •  05.06.2026 - 12:02
Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

  •  05.06.2026 - 06:23
Φόνος Α. Αντωνίου: Δεν παραδέχεται την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης ο 58χρονος - «Δεν αμφισβητούμε τα γεγονότα»

Φόνος Α. Αντωνίου: Δεν παραδέχεται την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης ο 58χρονος - «Δεν αμφισβητούμε τα γεγονότα»

  •  05.06.2026 - 12:43
ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

  •  05.06.2026 - 07:41
Αυτό είναι το απειλητικό email που στάλθηκε στον ΔΗΣΥ για την Αννίτα - Ο μυστήριος αποστολέας

Αυτό είναι το απειλητικό email που στάλθηκε στον ΔΗΣΥ για την Αννίτα - Ο μυστήριος αποστολέας

  •  05.06.2026 - 11:02
Μαζική δηλητηρίαση σε γάμο: Το κοτόπουλο αλά κρεμ στο επίκεντρο – Ενδείξεις για σαλμονέλα - Όσα περιγράφει καλεσμένη

Μαζική δηλητηρίαση σε γάμο: Το κοτόπουλο αλά κρεμ στο επίκεντρο – Ενδείξεις για σαλμονέλα - Όσα περιγράφει καλεσμένη

  •  05.06.2026 - 11:46
Παγκύπριες Εξετάσεις 2026: Αυτοί οι κλάδοι βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών των μαθητών

Παγκύπριες Εξετάσεις 2026: Αυτοί οι κλάδοι βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών των μαθητών

  •  05.06.2026 - 12:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα