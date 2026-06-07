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ΥΓΕΙΑ

Έχεις κατσαρίδες στο σπίτι; Το απλό κόλπο που μπορείς να δοκιμάσεις για να εξαφανιστούν

 07.06.2026 - 08:07
Έχεις κατσαρίδες στο σπίτι; Το απλό κόλπο που μπορείς να δοκιμάσεις για να εξαφανιστούν

Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία, όμως το κόλπο με την μαγειρική σόδα και την ζάχαρη θα σου λύσει τα χέρια και θα τις απομακρύνει μία και καλή.

Οι κατσαρίδες κατά κοινή ομολογία είναι από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα, ειδικά όσο ανοίγει ο καιρός, καθώς πρόκειται για έντομα που επηρεάζονται από τη θερμοκρασία, η ζέστη αυξάνει τη δραστηριότητά τους και κάνει πιο εύκολη την εμφάνισή τους σε κουζίνες, μπάνια και σκοτεινά σημεία του σπιτιού.

Το πρόβλημα με τις κατσαρίδες δεν είναι μόνο ότι συνδέονται με τη βρωμιά, αλλά και το γεγονός ότι κινούνται γρήγορα και απρόβλεπτα. Αυτό ενεργοποιεί σχεδόν ενστικτωδώς μια αίσθηση κινδύνου στον άνθρωπο.

Το κόλπο, ωστόσο, για να τις διώξεις από τη ζωή (και από το σπίτι) σου, είναι απλό: ζάχαρη και μαγειρική σόδα σε ίσα μέρη. Η ζάχαρη λειτουργεί ως δόλωμα, επειδή προσελκύει τις κατσαρίδες, ενώ η μαγειρική σόδα είναι το συστατικό που δρα στο πεπτικό τους σύστημα.

Για να το ετοιμάσεις

  • Ανακατεύεις δύο κουταλιές ζάχαρη με δύο κουταλιές μαγειρική σόδα.
  • Ανακατεύεις καλά μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα και μετά βάζεις μικρές ποσότητες σε καπάκια από μπουκάλια, χαρτάκια ή μικρά κομμάτια χαρτονιού.

Τα σημεία που προτείνονται είναι πίσω από ηλεκτρικές συσκευές, κάτω από τον νεροχύτη, κοντά στον κάδο σκουπιδιών, σε σχισμές, γωνίες και σκοτεινά σημεία όπου μπορεί να κρύβονται κατσαρίδες.

Τι να προσέξεις;

  • Το μείγμα να μένει στεγνό, γιατί αν υγρανθεί χάνει μέρος της αποτελεσματικότητάς του.

  • Να ανανεώνεται κάθε λίγες ημέρες και να μη μένουν ψίχουλα ή υπολείμματα φαγητού γύρω γύρω, ώστε το δόλωμα να είναι πιο ελκυστικό.

  • Δεν πρέπει να τοποθετείται το μείγμα μας σε σημεία όπου έχουν πρόσβαση κατοικίδια. Δεν παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα τοξικό, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να καταναλώσουν ζώα ή μικρά παιδιά.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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