Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVideo: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

 07.06.2026 - 08:28
Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

Απρόκλητος βανδαλισμός σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην παραλία Γερμασόγειας στη Λεμεσό, όταν ομάδα νεαρών προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτη, ο οποίος το απέστειλε στη σελίδα RoadReportCY, όπου και δημοσιεύθηκε. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ένας νεαρός να πλησιάζει το αυτοκίνητο, να ανεβαίνει στο μπροστινό μέρος του και να πηδά επανειλημμένα πάνω στο καπό, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 23:35 στη λεωφόρο Γεωργίου Α΄, στην περιοχή της παραλίας Γερμασόγειας. Στο σημείο βρισκόταν ομάδα περίπου οκτώ ατόμων, με έναν εξ αυτών να προχωρά στις καταστροφικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τον πολίτη που κατέγραψε το περιστατικό, οι ζημιές είχαν αρχίσει πριν από τη λήψη του βίντεο, καθώς φέρεται να είχε προηγηθεί η αποκόλληση και καταστροφή της μπροστινής πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος.

Όπως αναφέρει, το βιντεοληπτικό υλικό έχει ήδη παραδοθεί στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων προσώπων.

Δείτε το σχετικό βίντεο: 

*Η κύρια φωτογραφία είναι αρχείου

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής
Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις
Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων
Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες
Έχεις κατσαρίδες στο σπίτι; Το απλό κόλπο που μπορείς να δοκιμάσεις για να εξαφανιστούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έχεις κατσαρίδες στο σπίτι; Το απλό κόλπο που μπορείς να δοκιμάσεις για να εξαφανιστούν

 07.06.2026 - 08:07
Επόμενο άρθρο

Πώς ένας καβγάς για το ChatGPT προκάλεσε τον θάνατο 20χρονου φοιτητή

 07.06.2026 - 08:38
Νέα ισορροπία ισχύος στην κεντροδεξιά- Η Αννίτα Δημητρίου και ο γρίφος των προεδρικών εκλογών

Νέα ισορροπία ισχύος στην κεντροδεξιά- Η Αννίτα Δημητρίου και ο γρίφος των προεδρικών εκλογών

Οι προεδρικές εκλογές του 2028 μπορεί να βρίσκονται ακόμη μακριά, όμως οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και όσα ακολούθησαν στη νέα Βουλή, έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό της επόμενης ημέρας. Και αν υπάρχει ένα βασικό πολιτικό συμπέρασμα από τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό δεν αφορά μόνο τους συσχετισμούς δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου. Αφορά κυρίως τη διαμόρφωση μιας νέας ισορροπίας στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα ισορροπία ισχύος στην κεντροδεξιά- Η Αννίτα Δημητρίου και ο γρίφος των προεδρικών εκλογών

Νέα ισορροπία ισχύος στην κεντροδεξιά- Η Αννίτα Δημητρίου και ο γρίφος των προεδρικών εκλογών

  •  07.06.2026 - 07:32
Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

  •  07.06.2026 - 08:28
Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς - Πώς συνδέεται με την Κύπρο

Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς - Πώς συνδέεται με την Κύπρο

  •  07.06.2026 - 07:26
Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

  •  07.06.2026 - 07:40
Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις

Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις

  •  07.06.2026 - 07:56
Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

  •  07.06.2026 - 08:01
Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων

Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων

  •  07.06.2026 - 07:44
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

  •  07.06.2026 - 07:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα