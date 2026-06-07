Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτη, ο οποίος το απέστειλε στη σελίδα RoadReportCY, όπου και δημοσιεύθηκε. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ένας νεαρός να πλησιάζει το αυτοκίνητο, να ανεβαίνει στο μπροστινό μέρος του και να πηδά επανειλημμένα πάνω στο καπό, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 23:35 στη λεωφόρο Γεωργίου Α΄, στην περιοχή της παραλίας Γερμασόγειας. Στο σημείο βρισκόταν ομάδα περίπου οκτώ ατόμων, με έναν εξ αυτών να προχωρά στις καταστροφικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τον πολίτη που κατέγραψε το περιστατικό, οι ζημιές είχαν αρχίσει πριν από τη λήψη του βίντεο, καθώς φέρεται να είχε προηγηθεί η αποκόλληση και καταστροφή της μπροστινής πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος.

Όπως αναφέρει, το βιντεοληπτικό υλικό έχει ήδη παραδοθεί στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων προσώπων.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

*Η κύρια φωτογραφία είναι αρχείου