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ΔΙΕΘΝΗ

Πώς ένας καβγάς για το ChatGPT προκάλεσε τον θάνατο 20χρονου φοιτητή

 07.06.2026 - 08:38
Πώς ένας καβγάς για το ChatGPT προκάλεσε τον θάνατο 20χρονου φοιτητή

Νεκρός βρέθηκε ο 20χρονος Γουέστον Χίγκινμποθαμ φοιτητής του Πανεπιστημίου Όμπερν, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και ημέρες στην Ιαπωνία, αφότου είχε τσακωθεί με τη μητέρα του για το ChatGPT.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σε ορεινή περιοχή έξω από το Κιότο, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του.

Την δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του φοιτητή που είχε εξαφανιστεί στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσα από ανάρτηση στα social media.

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη που μοιράζεται την είδηση ότι ο Γουέστον βρέθηκε νεκρός από εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης σε ορεινή περιοχή έξω από το Κιότο. Η θλίψη που νιώθουμε δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια», ανέφεραν.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η εξαφάνιση του νεαρού συνέβη λίγο μετά από μια διαφωνία με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους είχαν λογομαχήσει για τη χρήση του ChatGPT και γενικότερα για τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης, την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Λίγο αργότερα, ο Γουέστον αποφάσισε να απομακρυνθεί από την οικογένειά του και να εξερευνήσει μόνος του το Κιότο.

Οι γονείς του παρακολουθούσαν την πορεία του μέσω εφαρμογής εντοπισμού στο κινητό του. Είδαν ότι επιβιβάστηκε σε τρένο και επισκέφθηκε διάφορα καταστήματα.

Όταν του έστειλαν μήνυμα για να μάθουν πού κατευθυνόταν, το σήμα εντοπισμού απενεργοποιήθηκε λίγο αργότερα, κάτι που, σύμφωνα με τη μητέρα του, δεν ταιριάζει καθόλου στον χαρακτήρα του.

Τα τελευταία ίχνη του καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή Γιαμασίνα του Κιότο.

Στο βίντεο φαίνεται να περπατά μόνος του προς ένα μονοπάτι που οδηγεί σε δασική και ορεινή περιοχή. Επειδή ο νεαρός αγαπούσε ιδιαίτερα την πεζοπορία και τη φύση, οι Αρχές επικέντρωσαν εκεί τις έρευνές τους.

Για τρεις ημέρες περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και ελικόπτερα «χτένιζαν» το πυκνό δάσος.

Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδη βροχή, δυσκόλεψαν σημαντικά τις προσπάθειες εντοπισμού του.

Όταν η επίσημη επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα, η οικογένειά του δεν εγκατέλειψε την αναζήτηση. Με τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής και ιδιωτικής ομάδας έρευνας και διάσωσης, ξεκίνησαν νέες έρευνες σε σημεία που δεν είχαν καλυφθεί προηγουμένως.

Τελικά, το Σάββατο 06.06.2026, η ομάδα εθελοντών εντόπισε τη σορό του νεαρού φοιτητή.

«Η αγάπη και η στήριξη που δεχθήκαμε μας βοήθησαν να αντέξουμε τις πιο σκοτεινές ημέρες της ζωής μας», ανέφερε η οικογένεια, ευχαριστώντας όσους συμμετείχαν στις έρευνες ή βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο.

«Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις, τις προσευχές και τη στήριξή σας. Τώρα τις χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Θα σε αγαπάμε για πάντα, Γουέστον».

 

 

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