Πυρκαγιά σε διώροφο κτήριο τα ξημερώματα – Εκκενώθηκε από τους ενοίκους

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα ενός εκ των διαμερισμάτων του ισογείου. Στη συνέχεια, οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσω του φωταγωγού, επηρεάζοντας τόσο το δεύτερο διαμέρισμα του ισογείου όσο και το διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στα διαμερίσματα και στον εξοπλισμό τους, με τις μεγαλύτερες φθορές να εντοπίζονται στους χώρους της κουζίνας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τα μέλη της Πυροσβεστικής έκαναν χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Οι ένοικοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το κτήριο με δικές τους ενέργειες, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο οποιοδήποτε πρόσωπο.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, το τελευταίο 24ωρο η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 41 περιστατικά. Συγκεκριμένα, κλήθηκε για 16 πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και 6 ψευδείς κλήσεις