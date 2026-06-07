«Κλειδώνει» η παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο - Υπογράφουν τη συμφωνία SOFA στη Λευκωσία

Νέα ισορροπία ισχύος στην κεντροδεξιά- Η Αννίτα Δημητρίου και ο γρίφος των προεδρικών εκλογών
Οι προεδρικές εκλογές του 2028 μπορεί να βρίσκονται ακόμη μακριά, όμως οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και όσα ακολούθησαν στη νέα Βουλή, έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό της επόμενης ημέρας. Και αν υπάρχει ένα βασικό πολιτικό συμπέρασμα από τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό δεν αφορά μόνο τους συσχετισμούς δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου. Αφορά κυρίως τη διαμόρφωση μιας νέας ισορροπίας στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς.