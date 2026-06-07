«Κλειδώνει» η παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο - Υπογράφουν τη συμφωνία SOFA στη Λευκωσία

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι Υπουργοί Άμυνας και Γαλλίας θα υπογράψουν τη συμφωνία στο πλαίσιο διμερούς συνάντησής τους το απόγευμα της Δευτέρας στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου Φιλοξενία, μετά το πέρας του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε ανακοινώσει κατά την επίσημη επίσκεψη στη Λευκωσία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν τον Απρίλιο, ότι εντός Ιουνίου, θα υπογραφεί η Συμφωνία SOFA που θα αφορά τη φιλοξενία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος στο πλαίσιο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ