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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

 07.06.2026 - 08:01
Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

Τα παιδικά καρεκλάκια φαγητού αποτελούν ένα απαραίτητο βοήθημα στην καθημερινότητα των γονιών, καθώς διευκολύνουν τη σίτιση και τη φροντίδα των παιδιών.

Παρά το γεγονός ότι συχνά θεωρούνται απλά και ασφαλή, ενδέχεται να κρύβουν κινδύνους, εάν δεν χρησιμοποιούνται σωστά ή εάν δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς και οι κηδεμόνες να ενημερώνονται και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των παιδιών.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, όταν θα αγοράσουμε καρεκλάκι φαγητού, θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητά του, καθώς και στη δυνατότητα ασφαλούς πρόσδεσης του παιδιού. Συνιστάται επίσης ο έλεγχος του προϊόντος μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εξετάζεται εάν υπάρχουν μικρά αποσπώμενα μέρη που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή επικίνδυνα ανοίγματα στα οποία θα μπορούσαν να παγιδευτούν τα άκρα του παιδιού, ιδιαίτερα στην περίπτωση αναδιπλούμενων καρεκλακίων.

Η σωστή χρήση του καρεκλακίου είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή του.

Οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πριν από κάθε χρήση, ενώ το παιδί δεν θα πρέπει ποτέ να αφήνεται να κοιμάται καθισμένο στο καρεκλάκι.

Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς ο δίσκος φαγητού δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προστασία που προσφέρει η ζώνη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην τοποθέτηση του καρεκλακίου στον χώρο.

Υπάρχει κίνδυνος ανατροπής εάν το παιδί σπρώξει με τα πόδια του σε τραπέζια ή άλλα έπιπλα, γι’ αυτό και συνιστάται να μην τοποθετείται κοντά σε αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως στήριγμα. Παράλληλα, οι πλαστικές συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται άμεσα, καθώς ενέχουν σοβαρό κίνδυνο ασφυξίας.

Τέλος, σε περίπτωση που ένα καρεκλάκι παρουσιάζει φθορές ή ελαττώματα, θα πρέπει να απορρίπτεται άμεσα και να γίνεται σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές, όπως η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το Consumer Safety Gateway.

Η διατήρηση των στοιχείων επικοινωνίας του κατασκευαστή είναι επίσης χρήσιμη για την αναφορά πιθανών προβλημάτων στο μέλλον. Με τη σωστή ενημέρωση και προσοχή, οι γονείς μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του φαγητού.

 

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