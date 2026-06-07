Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 559 οχήματα και ελέγχθηκαν 753 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 56 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 16 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 361 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 149 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Συνολικά έγιναν 147 έλεγχοι αλκοόλης, με 14 θετικά αποτέλεσμα, καθώς και εννέα προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με πέντε θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.