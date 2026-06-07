Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις

 07.06.2026 - 07:56
Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 12 προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, κατοχή ναρκωτικών, συμπλοκή και μαχαιροφορία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 559 οχήματα και ελέγχθηκαν 753 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 56 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 16 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 361 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 149 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Συνολικά έγιναν 147 έλεγχοι αλκοόλης, με 14 θετικά αποτέλεσμα, καθώς και εννέα προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με πέντε θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής
Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις
Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων
Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες
Έχεις κατσαρίδες στο σπίτι; Το απλό κόλπο που μπορείς να δοκιμάσεις για να εξαφανιστούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων

 07.06.2026 - 07:44
Επόμενο άρθρο

Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

 07.06.2026 - 08:01
Νέα ισορροπία ισχύος στην κεντροδεξιά- Η Αννίτα Δημητρίου και ο γρίφος των προεδρικών εκλογών

Νέα ισορροπία ισχύος στην κεντροδεξιά- Η Αννίτα Δημητρίου και ο γρίφος των προεδρικών εκλογών

Οι προεδρικές εκλογές του 2028 μπορεί να βρίσκονται ακόμη μακριά, όμως οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και όσα ακολούθησαν στη νέα Βουλή, έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό της επόμενης ημέρας. Και αν υπάρχει ένα βασικό πολιτικό συμπέρασμα από τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό δεν αφορά μόνο τους συσχετισμούς δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου. Αφορά κυρίως τη διαμόρφωση μιας νέας ισορροπίας στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα ισορροπία ισχύος στην κεντροδεξιά- Η Αννίτα Δημητρίου και ο γρίφος των προεδρικών εκλογών

Νέα ισορροπία ισχύος στην κεντροδεξιά- Η Αννίτα Δημητρίου και ο γρίφος των προεδρικών εκλογών

  •  07.06.2026 - 07:32
Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

Video: Νεαρός στη Λεμεσό χοροπηδά πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και το καταστρέφει

  •  07.06.2026 - 08:28
Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς - Πώς συνδέεται με την Κύπρο

Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς - Πώς συνδέεται με την Κύπρο

  •  07.06.2026 - 07:26
Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

  •  07.06.2026 - 07:40
Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις

Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι της Αστυνομίας: Ναρκωτικά, μαχαίρια και πολλές συλλήψεις

  •  07.06.2026 - 07:56
Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς με τα καρεκλάκια φαγητού – Πώς να το αποφύγετε

  •  07.06.2026 - 08:01
Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων

Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων

  •  07.06.2026 - 07:44
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

  •  07.06.2026 - 07:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα