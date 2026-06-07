Καιρός: Ο υδράργυρος δείχνει 36°C αλλά όχι για όλους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «στόχαστρο» καταιγίδων

Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ωα βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3, σύντομα μέχρι μέτριοι 4 Μποφόρ και αργότερα, τοπικά στα νοτιοδυτικά, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα βόρεια, στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα αναμένεται να σχηματιστει τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση κυρίως στο ανατολικό μισό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, κατά τις μεσημβρινές ώρες, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και πιθανό και στο εσωτερικό, ενώ κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, αναμένεται να σχηματίζεται τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.