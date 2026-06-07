Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

Το Netflix έρχεται συνεχώς με νέες προσθήκες και έτσι μπορείς να ανανεώνεις τη λίστα σου με όσες θέλεις να δεις.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, νέες ταινίες και σειρές πήραν την πρωτιά στην πλατφόρμα του Netflix και αξίζει να τις προσθέσεις στον ελεύθερο σου χρόνο.

Δείτε πιο κάτω όσα πρωταγωνιστούν:

Στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο, στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «Ladies First», το «Swapped», το «Creed 3», το «The crash» και το «A perfect getaway» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «Berlin and the Lady with an Ermine», το «The Four Seasons», το «The Boroughs», το «Nemesis» και το «My Royal Nemesis.

Δείτε την κατάταξη:

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «Ladies First», που κρατά την πρωτιά σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:

Ένας σοβινιστής μεταφέρεται σε μια μητριαρχική κοινωνία, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις από μια τρομερή γυναικεία εκδοχή του εαυτού του.

Βαθμολογία: 5,8/10 από 18Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε το trailer:

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η σειρά που αποτελεί την αγαπημένη του κοινού και κρατά τα σκήπτρα αυτό το διάστημα είναι το «Berlin and the Lady with an Ermine».

Ο Μπερλίν και ο Νταμιάν φέρνουν την παρέα μαζί, αυτή τη φορά στη Σεβίλλη, για να πραγματοποιήσουν μια αριστοτεχνική ληστεία: προσποιούμενοι ότι κλέβουν την Κυρία με την Ερμίνα. Προσποιούμενοι; Γιατί; Επειδή ο πραγματικός τους στόχος είναι ο Δούκας της Μάλαγα και η σύζυγός του, ένα ζευγάρι που νομίζει ότι μπορεί να εκβιάσει τον Μπερλίν. Αυτό που δεν περιμένουν είναι ότι η πρόκλησή τους θα ξυπνήσει την πιο σκοτεινή πλευρά του Μπερλίν - και τη δίψα του για εκδίκηση.

Βαθμολογία: 7,0/10 από 5.7Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε το trailer:

Τι επιλέγουν οι Κύπριοι

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol στις πρώτες πέντε αγαπημένες ταινίες των Κυπρίων βρίσκονται το «Those Who Wish Me Dead», το «GOAT», το « Ladies First», το «Despicable Me 4» και το «The Break-Up»

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, βρίσκονται όλες οι ταινίες σταθερά στις θέσεις τους.

Το top5 των Κυπρίων στις σειρές

Στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές των Κυπρίων βρίσκονται το «The Four Seasons», το «Berlin and the Lady with an Ermine», το «Rafa», το «Nemesis» και το «Lawmen: Bass Reeves»

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, βρίσκονται όλες οι ταινίες σταθερά στις θέσεις τους.

Βαθμολογίες στο IMDB

Ταινίες:

Those Who Wish Me Dead

Βαθμολογία: 6/10 από 79K χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

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GOAT

Βαθμολογία: 6,7/10 από 23Κ χρήστες

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Despicable Me 4

Βαθμολογία: 6,2/10 από 80Κ

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The Break-Up

Βαθμολογία: 5,6/10 από 146Κ χρήστες

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ΣΕΙΡΕΣ

The Four Seasons

Βαθμολογία: 7,2/10 από 40Κ χρήστες

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Rafa

Βαθμολογία: 8,8/10 από 998 χρήστες

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Nemesis

Βαθμολογία: 6/10 από 3,5K χρήστες

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Lawmen: Bass Reeves

Βαθμολογία: 7,3/10 από 15K

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