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Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 07.06.2026 - 07:40
Ανάσα για τους ξενοδόχους από τον Κατακλυσμό: «Η χρονιά θα είναι δύσκολη» - Οι προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Ανάσα για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτέλεσε το τριήμερο του Κατακλυσμού, καθώς η αυξημένη κίνηση από την εγχώρια αγορά ενίσχυσε τις πληρότητες των ξενοδοχείων σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον κυπριακό τουρισμό. Παρά τη θετική εικόνα των τελευταίων ημερών, οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες, με τη ροή των κρατήσεων να κινείται κάτω από τις προσδοκίες, τον ανταγωνισμό από άλλους προορισμούς να εντείνεται και τις προβλέψεις του κλάδου να κάνουν λόγο για μείωση της τάξης του 20% κατά τη φετινή χρονιά.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, ανέφερε ότι ο Κατακλυσμός λειτούργησε ευεργετικά για τα ξενοδοχεία, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα μετά από αρκετούς δύσκολους μήνες.

«Ο Κατακλυσμός κατά γενική ομολογία, είτε σε μονοήμερα, διήμερα ή και τριήμερα, είχε τη ζήτηση της τοπικής αγοράς και τα ξενοδοχεία είχαν μια καλή πληρότητα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο ξενοδοχειακός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, καθώς η ροή των κρατήσεων παραμένει χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις καλούνται να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ποιότητας, εξυπηρέτησης και φιλοξενίας, να στηρίξουν το προσωπικό τους και να διασφαλίσουν ότι η συνολική εμπειρία του επισκέπτη παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Ζητά ενίσχυση της προβολής της Κύπρου

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κύπρος έχει χάσει μέρος της δυναμικής που είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, της ακρίβειας, του αυξημένου ενεργειακού κόστους, των αεροπορικών ναύλων αλλά και της εικόνας που δημιουργήθηκε στο εξωτερικό κατά τα πρώτα στάδια των περιφερειακών κρίσεων.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των κονδυλίων που διατίθενται για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό.

«Θα πρέπει να γίνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από το κράτος για να ενδυναμώσει τα κονδύλια του Υφυπουργείου Τουρισμού αλλά και άλλων υπηρεσιών για την προβολή της χώρας για τα επόμενα δύο χρόνια», σημείωσε.

Δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την πορεία της φετινής σεζόν, επισημαίνοντας ότι οι πρώτες εκτιμήσεις του κλάδου παραπέμπουν σε σημαντική μείωση.

«Η χρονιά θα είναι δύσκολη. Έχουμε βγάλει τις αρχικές μας προβλέψεις ότι θα κινηθούμε στο -20%», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η τελική εικόνα θα είναι καλύτερη από τις σημερινές προβλέψεις.

Μάχη για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, ο κ. Αγγελίδης υπογράμμισε ότι αυτή την περίοδο δίνεται μεγάλη μάχη για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Όπως εξήγησε, η Κύπρος καλείται να ανταγωνιστεί τουριστικούς κολοσσούς όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Αίγυπτος και η Ελλάδα, οι οποίοι διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη ξενοδοχειακή δυναμικότητα και συχνά μεγαλύτερη ευελιξία στις τιμές και στα πακέτα που προσφέρουν.

Καταληκτικά, κάλεσε τους Κύπριους να αναζητούν προσφορές απευθείας από τα ξενοδοχεία, καθώς πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν ειδικά πακέτα και καλύτερες τιμές μέσω των ιστοσελίδων τους ή κατόπιν απευθείας επικοινωνίας με τους πελάτες.

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