Νέα ισορροπία ισχύος στην κεντροδεξιά- Η Αννίτα Δημητρίου και ο γρίφος των προεδρικών εκλογών

Οι προεδρικές εκλογές του 2028 μπορεί να βρίσκονται ακόμη μακριά, όμως οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και όσα ακολούθησαν στη νέα Βουλή, έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό της επόμενης ημέρας. Και αν υπάρχει ένα βασικό πολιτικό συμπέρασμα από τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό δεν αφορά μόνο τους συσχετισμούς δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου. Αφορά κυρίως τη διαμόρφωση μιας νέας ισορροπίας στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς.

Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του ΔΗΣΥ στην πρώτη θέση των βουλευτικών εκλογών, συνιστούν αναμφίβολα μια σημαντική πολιτική επιτυχία, για την ίδια. Όχι μόνο επειδή επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά επειδή επαναφέρουν το όνομά της, στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων.

Μέχρι πρόσφατα, η συζήτηση γύρω από την επόμενη προεδρική αναμέτρηση είχε σχεδόν μονοπωληθεί από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και το ενδεχόμενο διεκδίκησης δεύτερης θητείας. Η εκλογή του το 2023, και η μετέπειτα πολιτική του κυριαρχία, είχαν δημιουργήσει την εντύπωση ότι αποτελούσε τον αδιαμφισβήτητο εκφραστή του ευρύτερου κεντρώου και κεντροδεξιού χώρου.

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η εικόνα αυτή, δεν είναι πλέον τόσο μονοδιάστατη. Αν το 2023 ανέδειξε τον Νίκο Χριστοδουλίδη ως τον κυρίαρχο εκφραστή του ευρύτερου κεντρώου και κεντροδεξιού χώρου, το 2026 δείχνει ότι η Αννίτα Δημητρίου παραμένει ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας με δικό της πολιτικό κεφάλαιο, θεσμική ισχύ και προοπτική πρωταγωνιστικού ρόλου στις εξελίξεις που οδηγούν στο 2028.

Αυτό, δεν σημαίνει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ βρίσκεται σήμερα σε τροχιά προεδρικής υποψηφιότητας. Ούτε ότι έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον. Σημαίνει όμως ότι, μετά από μια δύσκολη περίοδο για την παράταξή της, κατάφερε να διαψεύσει όσους θεωρούσαν ότι ο ρόλος της θα περιοριζόταν στη διαχείριση της μεταβατικής φάσης του κόμματος.

Η πολιτική σημασία της πρωτιάς του ΔΗΣΥ, δεν βρίσκεται τόσο στο ποσοστό που κατέγραψε, όσο στο γεγονός ότι διατήρησε τη θέση του, ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί προεξοφλούσαν περαιτέρω συρρίκνωση. Για την Αννίτα Δημητρίου, το αποτέλεσμα λειτούργησε ως έμμεση επιβεβαίωση της ηγεσίας της και της στρατηγικής που ακολούθησε από το 2023, μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, η εκλογή της στην Προεδρία της Βουλής. απέδειξε κάτι εξίσου σημαντικό. Ότι διαθέτει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει πολιτικές συναινέσεις πέραν του στενού κομματικού της ακροατηρίου. Σε ένα πολιτικό σύστημα όπου οι προεδρικές εκλογές κρίνονται από συμμαχίες και όχι μόνο από κομματικές δυνάμεις, η ικανότητα δημιουργίας γεφυρών-όποιες και αν είναι αυτές- αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Διαθέτει το ισχυρότερο πολιτικό εργαλείο που μπορεί να έχει ένας πολιτικός αρχηγός: την εξουσία. Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τη δυνατότητα να καθορίζει την πολιτική ατζέντα, να προωθεί πολιτικές και να αξιολογείται καθημερινά από τους πολίτες με βάση το κυβερνητικό έργο.

Εάν η κυβέρνηση καταφέρει να παρουσιάσει απτά αποτελέσματα σε ζητήματα όπως η οικονομία, το στεγαστικό, το μεταναστευτικό ή η καθημερινότητα των πολιτών, τότε ο σημερινός Πρόεδρος θα εισέλθει στην προεκλογική περίοδο ως το φυσικό φαβορί για επανεκλογή.

Ωστόσο, η πολιτική έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δύο χρόνια-μέχρι τις προεδρικές του 2028- αποτελούν μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι κυβερνήσεις φθείρονται, οι συσχετισμοί μεταβάλλονται και νέα δεδομένα δημιουργούνται. Γι’ αυτό και οι εξελίξεις στη νέα Βουλή, έχουν ιδιαίτερη σημασία. Δεν ανατρέπουν τις ισορροπίες, αλλά δείχνουν ότι διαμορφώνονται παράλληλα κέντρα πολιτικής επιρροής.

Το ενδιαφέρον μάλιστα, δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση Προεδρικού και ΔΗΣΥ. Ένα από τα πιο σημαντικά πολιτικά μηνύματα των βουλευτικών εκλογών βρίσκεται εκτός Βουλής. Η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ, το Κίνημα Οικολόγων και το Volt δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ωστόσο, οι ψηφοφόροι τους εξακολουθούν να υπάρχουν και να αποτελούν μέρος της πολιτικής εξίσωσης.

Αθροιστικά, τα κόμματα αυτά, συγκεντρώνουν ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 17% του εκλογικού σώματος. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό, το οποίο σήμερα δεν διαθέτει κοινοβουλευτική φωνή, αλλά μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προεδρικές εκλογές.

Η σημασία αυτού του εκλογικού ακροατηρίου δεν έγκειται μόνο στο μέγεθός του. Βρίσκεται κυρίως στην πολιτική του ποικιλομορφία. Περιλαμβάνει ψηφοφόρους του κέντρου, της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας, αλλά και πολίτες με μεταρρυθμιστικά χαρακτηριστικά, που δεν ταυτίζονται απόλυτα με τα μεγάλα κόμματα.

Όποιος καταφέρει να εκφράσει πειστικά αυτό το τμήμα της κοινωνίας, θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα σε μια μελλοντική προεδρική αναμέτρηση.

Για τον λόγο αυτό, η συζήτηση για το 2028 δεν θα αφορά αποκλειστικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη, την Αννίτα Δημητρίου ή τα παραδοσιακά κομματικά ποσοστά. Θα αφορά και τη μάχη για την προσέλκυση ενός σημαντικού αριθμού ψηφοφόρων που σήμερα βρίσκονται πολιτικά «εκτός κάδρου» της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Την ίδια στιγμή, δύσκολα μπορεί να προβλέψει κανείς αν η πορεία προς τις προεδρικές θα οδηγήσει σε σύγκρουση ή σε συνεννόηση μεταξύ των βασικών παικτών του χώρου. Προς το παρόν, ούτε το Προεδρικό ούτε η ηγεσία του ΔΗΣΥ έχουν λόγο να επιδιώξουν μια πρόωρη αντιπαράθεση. Οι πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον της χώρας, επιβάλλουν διαφορετικές προτεραιότητες.

Όμως η πολιτική, έχει τους δικούς της χρόνους. Οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, κατέγραψαν μια πραγματικότητα, που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης του πολιτικού συστήματος. Ταυτόχρονα όμως, η Αννίτα Δημητρίου απέδειξε ότι διαθέτει αντοχές, πολιτικό εκτόπισμα και την ικανότητα να διατηρεί τον ΔΗΣΥ, στο κέντρο των εξελίξεων.

Αυτό από μόνο του, δεν καθορίζει τις προεδρικές εκλογές του 2028. Καθορίζει όμως το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η συζήτηση τα επόμενα χρόνια. Και για πρώτη φορά μετά το 2023, το πολιτικό ερώτημα δεν αφορά μόνο το μέλλον του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας. Αφορά και τον ρόλο που θα επιλέξει να διαδραματίσει η ισχυρότερη πολιτική προσωπικότητα της κεντροδεξιάς παράταξης εκτός Προεδρικού.